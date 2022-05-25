Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 травня

Окупанти так мріяли побачити свої танки десь у центрі Києва, й нарешті їх бажання здійснилось, але з поправкою на дії ЗСУ. Тому тепер російський металобрухт і справді красується іржею на всю столицю. Однак чомусь екіпаж вже цього не бачить.

А поки варто дослухатись Генштабу ЗСУ, який попереджає мирне населення про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 25 травня 2022 року

На Донецькому напрямку ворог продовжує ведення активних наступальних дій, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському та Слов’янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку та проводив заходи щодо створення сприятливих умов для відновлення наступу.

Окупанти здійснили артилерійський обстріл підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни. Також противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов.

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов’янськ.

На Лиманському напрямку противник активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації, веде наступ у напрямку населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією.

Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски та Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов розповів про те, коли настане переломний момент у війні та закінчиться активна фаза, які хвороби в Путіна та чи готує він собі наступника, а також чим завершиться ця війна для Росії.