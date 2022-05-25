Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 25 мая

Оккупанты так мечтали увидеть свои танки где-то в центре Киева, и наконец их желание исполнилось, но с поправкой на действия ВСУ. Поэтому теперь российский металлолом действительно красуется ржавчиной на всю столицу. Однако почему экипаж уже этого не видит.

А пока стоит прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает мирное население о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 25 мая 2022 года

На Донецком направлении враг продолжает ведение активных наступательных действий, пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области.

На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили главные усилия на удержании занятых позиций.

На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий восстановления наступления.

Оккупанты совершили артиллерийский обстрел подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел.

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск.

На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией.

В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.

На Южнобужском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка.

Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал о том, когда наступит переломный момент в войне и закончится активная фаза, какие болезни у Путина готовит ли он себе преемника, а также чем завершится эта война для России.