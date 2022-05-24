Ситуація стабільно важка — що насправді відбувається на Луганському напрямку

Окупанти тиснуть понад десятьма тисячами солдат на Луганському напрямку. Найгарячішими точками нині є Сєвєродонецьк та Луганська область.
Детальніше про ситуацію на цьому напрямку розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Ситуація стабільно важка. Сєвєродонецьк повністю під контролем української влади. ЗСУ тримають оборону. Це дуже важко, бо росіяни кинули всі сили на цей напрямок.
Ситуація стабільно важка. Сєвєродонецьк повністю під контролем української влади. ЗСУ тримають оборону. Це дуже важко, бо росіяни кинули всі сили на цей напрямок.
— Це потрібно їм для того, — пояснює Гайдай, — щоб або захопити Сєвєродонецьк повністю, або всю підконтрольну Україні Луганську область.
Кількість обстрілів Сєвєродонецька суттєво збільшилась. Місто нищать, гатять з усього, що є. Бої почалися на околицях.
Ризик оточення українських військових окупантами все ж є. Адже росіяни мають велику кількість техніки та понад 10 тисяч військових. Проте ЗСУ мотивовані, мають зброю і вже три місяці як тримають оборону.
Ми будемо тримати Луганську область стільки, скільки потрібно.
Ми будемо тримати Луганську область стільки, скільки потрібно.
Точну кількість цивільних, які залишились, порахувати неможливо. Орієнтовно — 15 тисяч людей. Вивозити їх дуже важко.
Евакуація людей — це лотерея. Важко виїхати з міста і не бути обстріляним.
Евакуація людей — це лотерея. Важко виїхати з міста і не бути обстріляним.
Найчастіше люди звертаються до евакуації тоді, коли прилітає у сусідній під’їзд. Але це майже унеможливлює порятунок, адже обстріли стають щільнішими.
Голова військової адміністрації радить містянам перебувати в укриттях та не нехтувати власним життям.
Раніше ми наводили актуальну карту бойових дій та небезпечних напрямків.