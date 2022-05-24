Ситуация стабильно тяжелая — что на самом деле происходит на Луганском направлении

Оккупанты давят более десятью тысячами солдат на Луганском направлении. Самыми горячими точками сейчас являются Северодонецк и Луганская область.

Подробнее о ситуации на этом направлении рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Ситуация на Луганском направлении

Ситуация стабильно тяжелая. Северодонецк полностью находится под контролем украинских властей. ВСУ держат оборону. Это очень тяжело, потому что россияне бросили все силы на это направление.

— Это нужно им для того, — объясняет Гайдай, — чтобы захватить Северодонецк полностью или всю подконтрольную Украине Луганскую область.

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Число обстрелов Северодонецка существенно увеличилось. Город уничтожают, бьют из всего, что есть. Бои начались на окрестностях.

Риск оцепления украинских военных оккупантами все же есть. Ведь у россиян большое количество техники и более десяти тысяч военных. Однако ВСУ мотивированы, имеют оружие и уже три месяца держат оборону.

Мы будем держать Луганскую область столько, сколько нужно.

Гражданские и эвакуация из Северодонецка и Луганской области

Точное количество оставшихся гражданских посчитать невозможно. Ориентировочно — 15 тысяч человек. Вывозить их очень тяжело.

Эвакуация людей — это лотерея. Сложно уехать из города и не быть обстрелянным.

Чаще всего люди обращаются к эвакуации тогда, когда прилетает в соседний подъезд. Но это делает спасение почти невозможным, ведь обстрелы становятся более плотными.

Глава военной администрации советует горожанам находиться в укрытиях и не пренебрегать собственной жизнью.

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