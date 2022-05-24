Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 мая

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 мая 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 травня

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