Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 мая

Какой бы не была тяжелой наша дорога, она приведет нас к победе над мировым злом. Каты народа же окажутся там, где им и суждено – кто в аду, а кто на скамье подсудимых.

А пока стоит прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает мирное население о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои, а партнеры дают свои независимые версии на карту боевых действий в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 24 мая 2022 года

Российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций Сил обороны, развернутых в непосредственной близости к государственной границе Украины в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи. При поддержке артиллерии враг возобновил штурмовые действия в районе населенного пункта Тернова, успеха не имел.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления.

Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии населенные пункты Гусаровка, Чепиль, Долина и Святогорск.

Противник применил реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок.

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На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредоточиваются на Бахмутском направлении.

Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Бахмутском направлении противник пытался вести наступление, успеха не имел. В направлении на поселок Луганское провел разведку боем, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад-Покровский.

Напомним, ранее Антон Геращенко в интервью рассказал о перспективе нашей Украины в НАТО, санкциях против России и Мариуполе.