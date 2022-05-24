Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 травня

Якою б не була тяжкою наша дорога, вона приведе нас до перемоги над світовим злом. Кати народу ж опиняться там, де їм і судилося — хтось у пеклі, а хтось на лаві підсудних.
А поки варто дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає мирне населення про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої, а партнери дають свої незалежні версії на карту бойових дій в Україні.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Російські окупанти не припиняють обстріли позицій Сил оборони, що розгорнуті у безпосередній близькості до державного кордону України в Сумській та Чернігівській областях.
На Слобожанському напрямку загарбники намагаються утримати займані рубежі. При підтримці артилерії ворог відновив штурмові дії в районі населеного пункту Тернова, успіху не мав.
На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу.
Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богородичне та обстрілював з артилерії населені пункти Гусарівка, Чепіль, Долина і Святогірськ.
Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богородичне та обстрілював з артилерії населені пункти Гусарівка, Чепіль, Долина і Святогірськ.
Противник застосував реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи в районі населеного пункту Студенок.
На Донецькому напрямку ворожі підрозділи не полишали спроб прорвати оборону наших військ з метою їх оточення та виходу на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля зосереджують на Бахмутському напрямку.
Ворог здійснив артилерійські обстріли підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктів у населеному пункті Лиман.
Ворог здійснив артилерійські обстріли підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктів у населеному пункті Лиман.
На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, противник вів штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат і відступив.
На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ, успіху не мав. У напрямку на селище Луганське провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ, успіху не мав. У напрямку на селище Луганське провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов.
На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій наших військ з метою сковування їх дій. Триває інженерне обладнання оборонних рубежів в районі населеного пункту Посад-Покровський.
Нагадаємо, раніше Антон Геращенко в інтерв’ю розповів про перспективу нашої України в НАТО, санкції проти Росії та Маріуполь.