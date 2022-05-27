Пятимесячного младенца не спасли! Последствия циничного обстрела Харькова 26 мая

Оккупанты не прекращают обстрелы Харькова — накануне в результате атаки погибли восемь человек, среди них отец с пятимесячным младенцем.

Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, на руках у которого был пятимесячный малыш, рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Вскоре полицейские обнаружили и тело ребенка. Из рук отца малыша взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда.

Мужчина умер сразу, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Еще 19 человек получили ранения в результате только одного вчерашнего обстрела Харькова. Среди пострадавших — девятилетний ребенок. Под огонь оккупантов попали как окрестности Харькова — в районе Белгородской трассы, так и Павлово поле — это район недалеко от центра города.

Под огнем оказались также населенные пункты области, в частности села Русская Лозовая и город Дергачи, там также есть раненные и погибшие.

Местные власти снова призывают людей не спешить возвращаться, ведь многодневная тишина, по всей видимости, очень обманчива.

Для обстрелов оккупант использовал как артиллерию, так и реактивные системы залпового огня, сообщил начальник ОВА.

Недавно впервые за три месяца в Харькове заработала подземка, там от начала полномасштабной войны прятались люди. Однако мэр города говорит, что метро останавливать не будут, кроме того подземка продолжит работать как бомбоубежище.

В пригороде Харькова спасатели разбирают завалы и тушат пожары. От смертельных ранений погиб пенсионер, еще одна 71-летняя женщина получила ранения.

День закончился, а обстрелы — нет. Горожане сообщают, что ночью несколько раз снова слышали взрывы.

По данным полиции, в Харьковской области от начала полномасштабного вторжения погибли 713 человек, 36 из них — дети. К этой статистике после вчерашних обстрелов можно добавить еще не менее восьми погибших.

ВСУ дают врагу по заслугам за то, что он нарушил наше спокойствие и мир. Ранее мы рассказывали, как украинские военные воюют на Горловском направлении.