Земля усыпана оккупантами: как проходит процесс опознания вражеских тел и что с ними будет дальше

Тела уничтоженных российских оккупантов, которые разлагаются — это отдельная проблема для украинских Вооруженных сил, ведь наше государство, соблюдая нормы международного гуманитарного права, сохраняет их, чтобы потом можно было отдать стране, что напала.

Сейчас в разных украинских городах идет эксгумация. Узнать тела оккупантов непросто, только у единиц находят документы или банковские карточки. Мы расскажем, как идет процесс установления лиц российских военных преступников.

Осмотр тел специалисты проводят в специальных вагонах-рефрижераторах. Сейчас они осматривают выкопанные в Бучанском районе тела. Также здесь находится ликвидированный экипаж сбитого российского вертолета недалеко от Макарова. В других вагонах лежат уже осмотренные тела из Харькова и Запорожья.

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Начальник центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ Владимир Лямзин говорит, что среди убитых оккупантов нашли тела российских нацгвардейцев. Это значит, что они должны были подавлять мирные протесты и “наводить порядки” после того, как военные захватили и оккупировали территории.

Цель украинской власти — действовать согласно международным конвенциям, достойно относиться к убитым врагам и идентифицировать их, ведь это доказательства для будущих судов.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко говорит, что это первая война, когда страна не спешит забирать погибших бойцов. Не делают этого и родственники погибших, ведь боятся властей.

Многие умершие российские бойцы мародерили — в карманах находят валюту, драгоценные украшения и даже простую бижутерию. Лямзин сообщает: если Россия не заберет погибших, они будут похоронены за государственный счет на территории Украины. Но пока наша страна соблюдает нормы МГП и сохраняет тела в специальных условиях.

Несмотря на то, что на украинской земле оккупантов ожидает смерть, они продолжают обстреливать Украину. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрелов Харькова.