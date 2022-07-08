Готовят сотни килограммов вкусностей: как в Днепропетровской области помогают украинским бойцам

Готовят, лечат и принимают тех, кто под вражескими обстрелами покинул дом.

Общины Днепровской области сплотились и помогают, чем могут.

Подтянулись люди. Многие нам помогают местные жители и домохозяйки — приносят из дома выпечку, блюда, продукты, консервацию, а мы уже здесь все перерабатываем и отправляем, — говорит заведующая сельской библиотекой Инна Карабаза.

Педагоги готовят сотни килограммов пищи для военных и раненых, а кто-то принимает тысячи вынужденных переселенцев.

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Люди не останавливаются ни на минуту. В тылу говорят: будут держать волонтерский фронт вплоть до победы Украины.

Днепровская область, которая стала медицинским и эвакуационным центром для сотен тысяч переселенцев, крепко держит тыл и делает все возможное, чтобы приблизить победу.

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