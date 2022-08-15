Такі необхідні й утричі дешевші від закордонних! Як українці почали виготовляти бронежилети для ЗСУ

Допомагати армії може кожен, якою б мирною професією людина не володіла. Так, наприклад, п`ять тисяч бронежилетів на фронт з початку масштабної війни відправили волонтери фонду Україна у броні. У минулому вони архітектори, економісти чи фінансисти.

Нині — тестувальники броні, фахівці із закупів за кордоном і виготовлення захисту для тих, хто служить на передовій. На війну вони витратили майже усі заощадження, та вірять: український волонтерський рух іще увійде до підручників історії.

У мирному житті Олександр — дизайнер, та архітектурні плани довелося відкласти. Від початку широкомасштабного вторгнення його думки зайняті бронежилетами, яких критично не вистачало.

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Така ж доля наздогнала й Анатолія з Фарідою. Він — фінансовий директор, вона розробляє сайти, але 24 лютого змінилось усе.

Разом з іншими підприємцями, вони створили фонд Україна у броні. Адже коли з’ясувалось, що імпортні бронежилети космічно дорогі, вирішили виготовляти в Україні, адже тут вони щонайменше утричі дешевші.

До прикладу, ціна за іноземний бронежилет іноді коливалась від $450 до мало не $1500.

Олександр займався бронежилетами ще з 2014-го. Його друг тренував полк Азов і попросив допомогти.

Він мені дав свій, із яким вони воювали, і ми з нього розпочали розробку.

Згадує, тоді броня важила якнайменше 14 кілограмів, а на фронт ентузіасти часто шили броніки, надивившись соцмереж.

– Багато надивились відео у тік-токах, і почали навіть заважать військовим, тому що це навантаження таке, яке не рятує їхнє життя, — додає Олександр Голуб.

Команда ж робить броню легшу, що бійці не мали перевантаження, але щоб захист був таким самим міцним, а плити не сповзали.

За 6 місяців вдягли уже 5000 вояків, та кажуть, є черга на іще 29 тисяч бронежилетів.

Тому кожна переказана гривня — безцінна.

Унікальна штука так, волонтерський рух, я думаю, що про це колись буде написано у підручниках історії, — завершує волонтер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підприємство з Лисичанська шиє військову амуніцію, замість дитячого одягу.

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