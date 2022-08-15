Такие необходимые и втрое дешевле зарубежных! Как украинцы начали производить бронежилеты для ВСУ

Помогать армии может каждый, какой бы мирной профессией человек ни владел. Так, например, пять тысяч бронежилетов на фронт с начала масштабной войны отправили волонтеры фонда Украина в броне. В прошлом они архитекторы, экономисты или финансисты.
Сейчас — тестировщики брони, специалисты по закупкам за рубежом и изготовление защиты для тех, кто служит на передовой. На войну они потратили почти все сбережения и верят: украинское волонтерское движение еще войдет в учебники истории.
В мирной жизни Александр – дизайнер, но архитектурные планы пришлось отложить. С начала широкомасштабного вторжения его мысли заняты бронежилетами, которых критически не хватало.
Такая же участь догнала и Анатолия с Фаридой. Он — финансовый директор, она разрабатывает сайты, но 24 февраля изменилось все.
Вместе с другими предпринимателями они создали фонд Украина в броне. Ведь когда выяснилось, что импортные бронежилеты космически дорогие, решили производить в Украине, ведь здесь они, по меньшей мере, втрое дешевле.
К примеру, цена за иностранный бронежилет иногда колебалась от $450 до почти $1500.
К примеру, цена за иностранный бронежилет иногда колебалась от $450 до почти $1500.
Александр занимался бронежилетами еще с 2014 года. Его друг тренировал полк Азов и попросил помочь.
Он дал мне свой, с которым они воевали, и мы с него начали разработку.
Вспоминает, что тогда броня весила не менее 14 килограммов, а на фронт энтузиасты часто шили броники, наглядевшись соцсетей.
— Многие насмотрелись видео в тик-токах, и начали даже мешать военным, потому что это нагрузка такая, которая не спасает их жизнь, — добавляет Александр Голубь.
Команда же делает броню легче, чтобы бойцы не имели перегрузки, но чтобы защита была такой же крепкой, а плиты не сползали.
За 6 месяцев одели уже 5000 воинов, говорят, есть очередь на еще 29 тысяч бронежилетов.
За 6 месяцев одели уже 5000 воинов, говорят, есть очередь на еще 29 тысяч бронежилетов.
Поэтому каждая переведенная гривна бесценна.
Уникальная штука — волонтерское движение, я думаю, что об этом когда-нибудь будет написано в учебниках истории, — завершает волонтер.
Напомним, ранее мы рассказывали, как предприятие из Лисичанска шьет военную амуницию, вместо детской одежды.
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