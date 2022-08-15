Люди

Такие необходимые и втрое дешевле зарубежных! Как украинцы начали производить бронежилеты для ВСУ

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 15 августа 2022, 11:00

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