Такие необходимые и втрое дешевле зарубежных! Как украинцы начали производить бронежилеты для ВСУ

Помогать армии может каждый, какой бы мирной профессией человек ни владел. Так, например, пять тысяч бронежилетов на фронт с начала масштабной войны отправили волонтеры фонда Украина в броне. В прошлом они архитекторы, экономисты или финансисты.

Сейчас — тестировщики брони, специалисты по закупкам за рубежом и изготовление защиты для тех, кто служит на передовой. На войну они потратили почти все сбережения и верят: украинское волонтерское движение еще войдет в учебники истории.

В мирной жизни Александр – дизайнер, но архитектурные планы пришлось отложить. С начала широкомасштабного вторжения его мысли заняты бронежилетами, которых критически не хватало.

Такая же участь догнала и Анатолия с Фаридой. Он — финансовый директор, она разрабатывает сайты, но 24 февраля изменилось все.

Вместе с другими предпринимателями они создали фонд Украина в броне. Ведь когда выяснилось, что импортные бронежилеты космически дорогие, решили производить в Украине, ведь здесь они, по меньшей мере, втрое дешевле.

К примеру, цена за иностранный бронежилет иногда колебалась от $450 до почти $1500.

Александр занимался бронежилетами еще с 2014 года. Его друг тренировал полк Азов и попросил помочь.

Он дал мне свой, с которым они воевали, и мы с него начали разработку.

Вспоминает, что тогда броня весила не менее 14 килограммов, а на фронт энтузиасты часто шили броники, наглядевшись соцсетей.

— Многие насмотрелись видео в тик-токах, и начали даже мешать военным, потому что это нагрузка такая, которая не спасает их жизнь, — добавляет Александр Голубь.

Команда же делает броню легче, чтобы бойцы не имели перегрузки, но чтобы защита была такой же крепкой, а плиты не сползали.

За 6 месяцев одели уже 5000 воинов, говорят, есть очередь на еще 29 тысяч бронежилетов.

Поэтому каждая переведенная гривна бесценна.

Уникальная штука — волонтерское движение, я думаю, что об этом когда-нибудь будет написано в учебниках истории, — завершает волонтер.

Напомним, ранее мы рассказывали, как предприятие из Лисичанска шьет военную амуницию, вместо детской одежды.

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