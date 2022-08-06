Біжу за Азовсталь: як пройшов спортивний флешмоб на підтримку українських полонених

На підтримку захисників Маріуполя у Києві влаштували спортивний флешмоб під назвою Біжу за Азовсталь.

Мета акції — нагадати світові про українських військовополонених та черговий злочин Росії — теракт в Оленівці, коли було вбито понад 50 українських військовополонених.

Київ, Труханів острів. Сотні людей у кросівках та з прапорами готуються до забігу. На мить усе має вигляд, як у мирний час.

Та війна одразу ж нагадує про себе повітряною тривогою. За кілька хвилин тут стартує спортивний флешмоб на підтримку полонених Азовців.

Я знаю хлопців, які зараз знаходяться в полоні й дуже хвилююсь за їхнє життя. Хочу якось підтримати їх родину, — розповідає одна з учасниць акції Юлія.

Дівчина певна, треба використовувати будь-який привід, аби про захисників Маріуполя не забули.

— Ми шукаємо, по-перше, як нагадати всьому світу про те, що в нас іде війна, що багато військовополонених знаходяться в страшних просто умовах.

По-друге, нагадати про це самим українцям, — пояснює одна з організаторок акції Сандра Кротевич, сестра заступника командира полку Азов Богдана Кротевича.

Росія утримує її брата в полоні вже третій місяць. Зв’язку з ним не має, відколи українські військові вийшли з Азовсталі 20 травня.

— Я чекаю. Намагаюсь достукатись до Червоного Хреста. Постійно з ними сварюся телефоном. Але розумію, що зі мною спілкуються звичайні жінки й чоловіки, які нічого не вирішують.

Тому в нас є мета — поїхати до Женеви, поспілкуватися нарешті з Петером Маурером. Поставити йому питання: як довго він ще буде їздити до Росії на поклін?

Чому під його керівництвом Червоний Хрест не виконує свої зобов’язання згідно з Женевською конвенцією? — запитує Сандра.

Підтримати своїх прийшли й побратими з полку Азов. Зараз загін на доформуванні, але вже скоро вирушить на фронт. Проте за Азовсталь бігтимуть не лише вони й рідні полонених.

Наприклад, колишній військовослужбовець 72 бригади Дмитро теж прийшов підтримати хлопців. Він бігтиме з протезом після ампутації. Поранення дістав ще у 2014 році в бою під Савур-могилою.

Киянин потрапив у першу хвилю мобілізації й брав участь у звільненні Маріуполя, коли росіяни захопили місто вперше вісім років тому.

Швидкість у цьому забігу не важлива. Фінішу як такого немає. Цей символічний флешмоб триватиме, доки українські військовополонені не повернуться додому, кажуть організатори.

Крім того, вони вимагають, аби Росію визнали країною, що фінансує тероризм.

Нагадаємо, днями після численних звернень рідних і преси Міжнародний комітет Червоного Хреста оприлюднив пояснення щодо своєї позиції стосовно теракту в Оленівці.

Там заявили, що безпеку українських військовополонених після виходу з Азовсталі вони не гарантували. А в окупованому росіянами українському селищі Оленівка були лише один раз — ще у травні, але доступу до азовців не мали.

30 липня Росія жорстоко вдарила по селу Оленівка, щоб приховати реальні умови утримання, а також тортури та вбивства захисників Азовсталі. Читай, що відомо про обстріл колонії з українськими військовополоненими.

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