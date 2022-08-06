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Бегу за Азовсталь: как прошел спортивный флешмоб в поддержку украинских пленников

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 06 августа 2022, 18:30
Біжу за Азовсталь - спортивний флешмоб на підтримку азовців у Києві

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