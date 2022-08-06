Бегу за Азовсталь: как прошел спортивный флешмоб в поддержку украинских пленников

В поддержку защитников Мариуполя в Киеве устроили спортивный флешмоб под названием Бегу за Азовсталь.

Цель акции — напомнить миру об украинских военнопленных и очередном преступлении России — теракте в Еленовке, когда были убиты более 50 украинских военнопленных.

Киев, Труханов остров. Сотни людей в кроссовках и с флагами готовятся к забегу. На мгновение все выглядит, как в мирное время.

Но война сразу же напоминает о себе воздушной тревогой. Через несколько минут здесь стартует спортивный флешмоб в поддержку пленных Азовцев.

Я знаю ребят, которые сейчас находятся в плену и очень волнуюсь за их жизнь. Хочу как-то поддержать их семью, — рассказывает одна из участниц акции Юлия.

Девушка уверена, нужно использовать любой повод, чтобы о защитниках Мариуполя не забыли.

— Мы ищем, во-первых, как напомнить всему миру о том, что у нас идет война, что многие военнопленные находятся в страшных просто условиях.

Во-вторых, напомнить об этом самим украинцам, — объясняет одна из организаторов акции Сандра Кротевич, сестра заместителя командира полка Азов Богдана Кротевича.

Россия удерживает ее брата в плену уже третий месяц. Связи с ним нет, с тех пор как украинские военные вышли из Азовстали 20 мая.

— Я жду. Пытаюсь достучаться до Красного Креста. Постоянно с ними ссорюсь по телефону. Но понимаю, что со мной общаются обычные женщины мужчины, которые ничего не решают.

Поэтому у нас есть цель — поехать в Женеву, пообщаться наконец с Петером Маурером. Задать ему вопрос: как долго он еще будет ездить в Россию на поклон?

Почему под его руководством Красный Крест не выполняет своих обязательств согласно Женевской конвенции? — спрашивает Сандра.

Поддержать своих пришли и собратья из полка Азов. Сейчас отряд на доформировании, но скоро отправится на фронт. Однако за Азовсталь будут бежать не только они и родные пленников.

К примеру, бывший военнослужащий 72 бригады Дмитрий тоже пришел поддержать ребят. Он будет бежать с протезом после ампутации. Ранения получил еще в 2014 году в бою под Савур-могилой.

Киевлянин попал в первую волну мобилизации и участвовал в освобождении Мариуполя, когда россияне захватили город впервые восемь лет назад.

Скорость в этом забеге не важна. Финиша как такового нет. Этот символический флешмоб будет продолжаться, пока украинские военнопленные не вернутся домой, говорят организаторы.

Кроме того, они требуют, чтобы Россию признали страной, которая финансирует терроризм.

Напомним, на днях после многочисленных обращений родных и прессы Международный комитет Красного Креста обнародовал объяснение своей позиции относительно теракта в Еленовке.

Там заявили, что безопасность украинских военнопленных после віхода из Азовстали они не гарантировали. А в оккупированном россиянами украинском поселке Еленовка были только один раз — еще в мае, но доступа к азовцам не было.

30 июля Россия жестоко ударила по селу Еленовка, чтобы скрыть реальные условия содержания, а также пытки и убийства защитников Азовстали. Читай, что известно об обстреле колонии с украинскими военнопленными.

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