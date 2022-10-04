Lifestyle

Старая одежда превращается в тактические перчатки: как волонтеры из Луцка шьют для ВСУ

Катерина Курбанова 04 октября 2022, 23:00

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