Старая одежда превращается в тактические перчатки: как волонтеры из Луцка шьют для ВСУ

Более тысячи пар тактических перчаток с начала полномасштабного вторжения изготовили луцкие волонтеры. Люди приносят им кожаные вещи, из которых мастерицы затем перешивают тактические перчатки. Стараются, чтобы изделия были качественными и крепкими. Все передают нашим защитникам.

Тактические перчатки из старых плащей

Мастерицы из Луцка рассказывают, что на каждую пару перчаток производят по 26 заготовок. Старые плащи, куртки и сумки получают новую жизнь — из них шьют тактические перчатки для украинских защитников.

Татьяна взялась за пошив рукавиц для военных с начала полномасштабной войны. Деньгами помочь у нее возможности не было, поэтому начала делать то, что умеет лучше всего.

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Коллеги вырезают заготовки, а Татьяна сшивает. На изготовление одной пары тактических перчаток уходит около часа. Перчатки изнашиваются военными быстро. Через месяц-два просят новые. Поэтому работы у женщин много.

К нам приезжали немцы, французы, американцы смотреть, как мы шьем. Были удивлены, потому что у них таким бы не занимались, — рассказывает волонтер Татьяна Васильева.

Эту партию перчаток готовят для волынской бригады на передовую. Волонтеры уверяют, что для такой работы не жалеют ни сил, ни времени и будут работать вплоть до победы.

Ранее мы рассказывали, как школьники в Запорожье собрали деньги на дроны для ВСУ.

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