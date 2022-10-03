Геройское дело маленьких благотворителей — в Запорожье школьники собрали деньги на дроны для ВСУ

Вместо детского беззаботного отдыха они ежедневно выходили на улицы. Все для того, чтобы выторговать за свой хенд-мейд и игрушки хоть какую-то сумму, а затем передать деньги волонтерам.

В Запорожье шести друзьям за несколько месяцев удалось собрать вполне приличную сумму — около 40 000 грн. На эти деньги благотворители, обучающие наших защитников управлять дронами, смогут приобрести несколько тактических беспилотников.

Их впоследствии заберет на передовую лучший выпускник волонтерской школы операторов дронов.

В свою очередь благотворители устроили ребятишкам мастер-класс по управлению железными птицами. Маленькие волонтеры говорят, что и дальше будут собирать средства для нужд своих защитников.

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