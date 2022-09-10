И людям радость, и ВСУ польза — черкасские школьники мастерят из дерева и собирают деньги для армейцев

Ученики села Красная Слобода Черкасской области с лета помогают воинам. Дети взялись мастерить из дерева полезные вещи для кухни: лопатки для сковороды, подставки под горячее, доски для нарезки, совки и швабры.

Изделия эти продают, а вырученные деньги отдают волонтерам на нужды защитников.

Наряду с мальчиками работают и девочки. Летом все свободное время проводили с пользой. Кто хотел, тот овладевал деревом, но большинство школьниц плели патриотические браслеты. Говорят, это тоже их вклад в будущую победу.

Проекты по работе с деревом начали еще до войны, рассказывает учитель. Воплотить их помешал карантин. Летом детям нужно было дать какое-нибудь занятие.

Большинство хотело помогать армии, но не знало как. Так организовали акцию Помоги Вооруженным силам Украины — присоединись к победе. Родители дали разрешение, и закипела работа.

Вырученные 3,500 гривен отдали волонтерам, а те добавили их к сбору на нужное бойцам оборудование. Сейчас дети мастерят после уроков или в выходные дома и больше всего мечтают о победе.

Быть полезными сейчас стремятся не только взрослые. Многие дети прилагают немалые усилия, чтобы помочь нашей стране и приблизить победу.

Смотри, как 9-летний черкасчанин Андрей Коваленко лепит фигурки и собирает на ВСУ.

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