І людям радість, і ЗСУ користь — черкаські школярі майструють з дерева та збирають гроші для армійців

Учні села Червона Слобода на Черкащині з літа допомагають воякам. Діти взялись майструвати з дерева корисні речі для кухні: лопатки для пательні, підставки під гаряче, дошки для нарізання, совки та швабри.

Вироби ці продають, а вторговані гроші віддають волонтерам на потреби захисників.

Поряд з хлопцями працюють і дівчатка. Влітку увесь вільний час проводили з користю. Хто хотів, той опановував дерево, але більшість школярок плела патріотичні браслети. Кажуть, це теж їхній вклад у майбутню перемогу.

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Проекти роботи з деревом почали ще до війни, розповідає вчитель. Втілити їх завадив карантин. Улітку дітям треба було дати якесь заняття.

Більшість хотіла допомагати армії, але не знала як. Так організували акцію Допоможи Збройним силам України — долучись до перемоги. Батьки дали дозвіл, і закипіла робота.

Вторговані 3,500 гривень віддали волонтерам, а ті додали їх до збору на потрібне бійцям обладнання. Нині дітлахи майструють після уроків або у вихідні вдома та понад усе мріють про перемогу.

Бути корисними зараз прагнуть не лише дорослі. Багато дітлахів докладають чималих зусиль, щоб допомогти нашій країні й наблизити перемогу.

Дивись, як 9-річний черкащанин Андрій Коваленко ліпить фігурки та збирає на ЗСУ.

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