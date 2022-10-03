Геройська справа малих доброчинців — у Запоріжжі школярі назбирали гроші на дрони для ЗСУ

Замість дитячого безтурботного відпочинку вони ледь не щодня виходили на вулиці. Усе для того, щоб вторгувати за свій хенд-мейд та іграшки бодай якусь суму, а потім передати гроші волонтерам.

У Запоріжжі шістьом друзям за кілька місяців вдалося зібрати цілком пристойну суму — близько 40 000 грн. На ці гроші добродії, які навчають наших оборонців керувати дронами, зможуть придбати кілька тактичних безпілотників.

Їх згодом забере на передову найкращий випускник волонтерської школи операторів дронів.

Своєю чергою доброчинці влаштували дітлахам майстер-клас з керування залізними птахами. Малі благодійники кажуть, що й надалі збиратимуть кошти для потреб своїх захисників.

Учні села Червона Слобода з літа допомагають воякам. Дивись, як школярі на Черкащині майструють з дерева заради ЗСУ.

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