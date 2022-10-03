Люди

Геройська справа малих доброчинців — у Запоріжжі школярі назбирали гроші на дрони для ЗСУ

Андрій Почтєв 03 Жовтня 2022, 07:30

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