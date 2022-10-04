Петриківкою на зброї: як розмальовані гранатомети допомагають ЗСУ

Українцям допомагає не лише зброя, а й культура. Для боротьби проти російських окупантів майстрині із Запоріжжя розмальовують використані гранатомети. Потім їх продадуть на аукціоні.

На що витратять виручені кошти? Дивись, як розмальовані гранатомети допомагають ЗСУ — в нашому матеріалі.

Як розмальовані гранатомети допомагають ЗСУ

Майстриня петриківського розпису пані Ірина ретельно готує фарби для мистецької акції. Поки вона не має гадки, на чому малюватиме.

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У руках ветерана АТО та бійця ЗСУ Володимира той самий гранатомет, який стане об’єктом для творчості. Саме з нього українські військові нещодавно влучили в БМП російських окупантів.

Військові зізнаються: їм зовсім не до розваг, адже на мистецьку акцію вони приїхали просто з поховання побратима. Проте заради перемоги ладні стати художниками.

Бійці ЗСУ по черзі стають до мистецтва, старанно створюючи національний візерунок.

Малювати важкувато, з цією зброєю простіше працювати, — розповідає військовий на псевдо Васильович.

Цей тубус від гранатомета, як і десятки розписаних, у майбутньому стануть лотами на аукціоні.

Директор Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОВА Владислав Мороко розповів про мету акції:

Разом з волонтерами ми започаткували акцію Зброя культури — на використаній зброї малюватимуть національні орнаменти, а виручені від продажу кошти витратять на снайперську гвинтівку.

Аукціон благодійники планують провести 14 жовтня.

Раніше ми розповідали про символи боротьби за Україну, які надихають.

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