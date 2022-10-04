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Петриківкою на зброї: як розмальовані гранатомети допомагають ЗСУ

Андрій Почтєв 04 Жовтня 2022, 21:30

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