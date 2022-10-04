Петриковкой на оружии: как разрисованные гранатометы помогают ВСУ

Украинцам помогает не только оружие, но и культура. Для борьбы против российских оккупантов мастерицы из Запорожья разрисовывают использованные гранатометы. Потом их продадут на аукционе.

На что потратят вырученные деньги? Смотри, как разрисованные гранатометы помогают ВСУ, в нашем материале.

Как разрисованные гранатометы помогают ВСУ

Мастерица петриковской росписи Ирина тщательно готовит краски для художественной акции. Пока она не знает, на чем будет рисовать.

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В руках ветерана АТО и бойца ВСУ Владимира тот самый гранатомет, который станет объектом для творчества. Именно из него украинские военные недавно попали в БМП российских оккупантов.

Военные признаются: им совсем не до развлечений, ведь на художественную акцию они приехали прямо с похорон собрата. Однако ради победы готовы стать художниками.

Бойцы ВСУ поочередно становятся к искусству, тщательно создавая национальный узор.

Рисовать тяжеловато, с этим оружием проще работать, — рассказывает военный с позывным Васильевич.

Этот тубус от гранатомета, как и десятки расписанных, в будущем станут лотами на аукционе.

Директор Департамента культуры и информационной политики Запорожской ОВА Владислав Мороко рассказал о целях акции:

Вместе с волонтерами мы начали акцию Оружие культуры — на использованном оружии будут нарисованы национальные орнаменты, а вырученные от продажи средства пойдут на снайперскую винтовку.

Аукцион благотворители планируют провести 14 октября.

Ранее мы рассказывали о вдохновляющих символах борьбы за Украину.

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