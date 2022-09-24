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Для дітей заради майбутнього: понад 70 українських зірок проведуть благодійний марафон на підтримку сиріт

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 24 Вересня 2022, 21:00

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