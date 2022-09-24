Для дітей заради майбутнього: понад 70 українських зірок проведуть благодійний марафон на підтримку сиріт

Вже завтра, о 21:00, в ефірі телемарафону Єдині новини дивись спеціальний благодійний марафон Для дітей заради майбутнього.

Колишні учасники фестивалю Чорноморські ігри та найяскравіші українські виконавці разом співатимуть на одній сцені найкращі хіти української незалежності.

Понад 30 зірок української естради та ще 40 юних виконавців долучаться до порятунку українських дітей війни, які осиротіли під час повномасштабного вторгнення, стали вимушеними переселенцями чи нині перебувають в окупації.

Зараз також дивляться

Організовує марафон засновник Чорноморських ігор — Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд. Окрім артистів, проект підтримують і відомі культурні діячі.

А завдання глядачів — підтримати митців донатами заради українських діточок.

Українські артисти продовжують через творчість привертати увагу до війни. Співачка Alyona Alyona присвятила зворушливий трек тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполю.

Слухай прем’єру пісні та дивись кліп Alyona Alyona — Маріуполь.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!