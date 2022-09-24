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Для детей ради будущего: более 70 украинских звезд проведут благотворительный марафон в поддержку сирот

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 24 сентября 2022, 21:00

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Як українські кінологи проходять тренування та дресують собак
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У нас на двоих — одно сердце и единственная цель. Как кинологи тренируют своих четырехлапых собратьев

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