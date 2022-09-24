Для детей ради будущего: более 70 украинских звезд проведут благотворительный марафон в поддержку сирот

Уже завтра, в 21:00, в эфире телемарафона Єдині новини смотри специальный благотворительный марафон Для детей ради будущего.

Бывшие участники фестиваля Черноморские игры и самые яркие украинские исполнители будут вместе петь на одной сцене лучшие хиты украинской независимости.

Более 30 звезд украинской эстрады и еще 40 юных исполнителей присоединятся к спасению украинских детей войны, которые осиротели во время полномасштабного вторжения, стали вынужденными переселенцами или находятся в оккупации.

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Организовывает марафон основатель Черноморских игр — Всеукраинский благотворительный Таврический фонд. Кроме артистов, проект поддерживают и известные культурные деятели.

А задача зрителей — поддержать деятелей искусства донатами ради украинских детишек.

Украинские артисты продолжают через творчество привлекать внимание к войне. Певица Alyona Alyona посвятила трогательный трек временно оккупированному российскими захватчиками Мариуполю.

Слушай премьеру песни и смотри клип Alyona Alyona — Мариуполь.

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