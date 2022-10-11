Ще один рік захисту: ЄС продовжить приймати українців, які тікають від війни — Єврокомісія

Від початку повномасштабного вторгнення вже минуло чимало часу, однак для деяких українців залишається питання тимчасового захисту за кордоном. Особливо така проблема може стати актуальною після масованої атаки росіян по містах України 10 жовтня.

Тому Єврокомісія ухвалила рішення продовжити ще на один рік дію Директиви тимчасового захисту — до березня 2024 року. Даний законодавчий акт надає українцям, які тікають від війни, певний перелік прав, що стосуються роботи, освіти, медицини та навіть житла.

Згідно з директивою, людина може отримати тимчасовий захист, але не оформлятись як біженець. Та за бажанням особа може отримати й статус біженця.

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Єврокомісарка із питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон зазначила, що масований ракетний обстріл лише засвідчує, що міжнародна спільнота повинна й надалі надавати допомогу Україні та демонструвати солідарність з її народом.

Те, що ми побачили сьогодні (10 жовтня – ред) вранці, також дає можливість чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо вітати всіх, кому доведеться їхати до ЄС.

Також Ілва Йоханссон підкреслила, що з огляду на те, наскільки невизначена та нестабільна безпекова ситуація в Україні, її громадяни мають право у будь-який момент виїхати в ЄС та розраховувати на захист.

Українці, які отримали статус біженця та прагнуть на певний час повернутись додому, не повинні виходити з реєстру та можуть залишити в себе документи, що засвідчують тимчасовий захист. Перед від’їздом необхідно лише повідомити національні та місцеві органи влади про свої плани поїхати в Україну.

Від початку повномасштабної війни понад 4,7 мільйона українців знайшли прихисток у країнах Європейського Союзу. Якщо тобі тривожно після масованих атак РФ по українських містах і ти прагнеш на певний період поїхати в ЄС, читай, як отримати тимчасовий захист у Європі.

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