Світ

Ще один рік захисту: ЄС продовжить приймати українців, які тікають від війни — Єврокомісія

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Жовтня 2022, 07:00
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