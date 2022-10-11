Еще один год защиты: ЕС продолжит принимать украинцев, бегущих от войны — Еврокомиссия

С начала полномасштабного вторжения уже прошло немало времени, однако некоторым украинцам остается важным вопрос временной защиты за границей. Особенно такая проблема может оказаться актуальной после массированной атаки россиян по городам Украины 10 октября.

Поэтому Еврокомиссия приняла решение продлить еще на один год действие Директивы временной защиты — до марта 2024 года. Данный законодательный акт предоставляет украинцам, убегающим от войны, определенный перечень прав, касающихся работы, образования, медицины и даже жилья.

Согласно директиве, человек может получить временную защиту, но не оформляться как беженец. Но по желанию человек может получить и статус беженца.

Сейчас также смотрят

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон отметила, что массированный ракетный обстрел лишь свидетельствует, что международное сообщество должно и дальше оказывать помощь Украине и демонстрировать солидарность с ее народом.

То, что мы увидели сегодня утром (10 октября — ред.), также позволяет четко понять, что мы будем продолжать приветствовать всех, кому придется ехать в ЕС.

Также Илва Йоханссон подчеркнула, что, учитывая, насколько неопределенна и нестабильна ситуация безопасности в Украине, ее граждане имеют право в любой момент уехать в ЕС и рассчитывать на защиту.

Украинцы, получившие статус беженца и стремящиеся на время возвратиться домой, не должны выходить из реестра и могут оставить у себя документы, удостоверяющие временную защиту. Перед отъездом необходимо лишь уведомить национальные и местные органы власти о своих планах поехать в Украину.

С начала полномасштабной войны более 4,7 миллионов украинцев нашли убежище в странах Европейского Союза. Если тебе тревожно после массированных атак РФ по украинским городам и ты стремишься на определенный период уехать в ЕС, читай, как получить временную защиту в Европе.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!