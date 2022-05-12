“Маю тимчасовий захист в ЄС, але хочу поїхати в Україну. Чи це можливо?”

За даними ООН, станом на 10 травня з України через війну виїхало майже шість мільйонів українців. Частина з них уже повернулася додому, але більшість усе-таки лишається за кордоном.

Ті, хто вже встиг отримати статус тимчасового захисту у ЄС, цікавляться, чи можуть вони виїхати до України чи пересуватися іншими країнами Євросоюзу. Адвокатка Олена Кухаренко відповіла у своєму Instagram на ці питання на прикладі законодавства Німеччини.

Умови виїзду за кордон зі статусом тимчасового захисту

Нормативні документи з тимчасового захисту, зокрема й внутрішні документи країн ЄС, не містять заборони на виїзд українців за межі країни, у якій отримано захист, — пояснює адвокатка.

Якщо говорити просто, то тимчасовий захист надає вам статус резидента в країні. Тому ви маєте право, як і інші резиденти, виїжджати з держави та повертатися.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Розберімося детальніше на прикладі Німеччини. Умови в інших країнах можуть відрізнятися.

Якщо ви отримали посвідку на проживання (Aufenthaltstitel) для тимчасового захисту в Німеччині, то вона втратить чинність, якщо:

ви назовсім виїхали з Німеччини;

понад шість місяців не перебуваєте в Німеччині.

Це означає, що з Aufenthaltstitel ви можете виїжджати за кордон і в Україну, але не довше ніж на півроку.

Що робити тим, хто ще не отримав посвідку на проживання

Якщо ви подали заявку на дозвіл на тимчасове перебування в Німеччині, але поки що отримали тільки так зване тимчасове посвідчення легального перебування в країні (Fiktionsbescheinigung), то цей документ не дає права на безвізові поїздки в Шенгенській зоні.

Fiktionsbescheinigung не замінює собою Aufenthaltstitel, і тому воно не допускає повторного в’їзду після перебування за кордоном, — розповідає Кухаренко.

Утім, це не стосується туристичних подорожей, адже безвіз для українців подовжено до 31.08.2022.

Як пов’язаний виїзд за кордон із соцвиплатами

Якщо ви отримуєте фінансову допомогу в Німеччині, то варто перед виїздом за кордон повідомити соцслужбу про термін, у який ви будете поза країною. На цей період соцвиплати можуть бути припинені.

Йдеться про три тижні, але в соцслужбах різних міст я отримала різну відповідь, — зазначає юристка.

Варто нагадати, що статуси тимчасового захисту і біженця — не те саме. Ми вже детально пояснювали, як відрізняється статус біженця та тимчасово захищеної особи. Якщо ви отримали саме статус біженця (у Німеччині це Azyl), то повернутися в Україну (доки вона залишається зоною конфлікту) не можна.