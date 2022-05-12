Поради

“Маю тимчасовий захист в ЄС, але хочу поїхати в Україну. Чи це можливо?”

Відповідає
Олена Кухаренко
Олена Кухаренко

Адвокатка у сімейних справах і розлученнях

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Травня 2022, 12:00
Тимчасовий захист у ЄС - чи можна повернутися в Україну
Фото: Unsplash

Поради

“Маю тимчасовий захист в ЄС, але хочу поїхати в Україну. Чи це можливо?”
Відповідає
Олена Кухаренко
Олена Кухаренко
Адвокатка у сімейних справах і розлученнях

“Я у безпеці, але досі лякаюся гучних звуків, що з цим робити?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

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Відповідає
Любов Стецюк
Любов Стецюк
Лікар-кардіолог

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Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
Військовий психолог

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Валентина Паробій
Валентина Паробій
Психотерапевтка

“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
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