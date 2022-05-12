“Имею временную защиту в ЕС, но хочу поехать в Украину. Возможно ли это?”

Адвокат по семейным делам и разводам
По данным ООН, по состоянию на 10 мая из Украины из-за войны выехало почти шесть миллионов украинцев. Часть из них уже вернулась домой, но большинство остается за рубежом.
Те, кто уже успел получить статус временной защиты в ЕС, интересуются, могут ли они уехать в Украину или передвигаться по другим странам Евросоюза. Адвокат Елена Кухаренко ответила в своем Instagram на эти вопросы на примере законодательства Германии.
Нормативные документы по временной защите, в том числе и внутренние документы стран ЕС, не содержат запрета на выезд украинцев за пределы страны, в которой получена защита, — объясняет адвокат.
Нормативные документы по временной защите, в том числе и внутренние документы стран ЕС, не содержат запрета на выезд украинцев за пределы страны, в которой получена защита, — объясняет адвокат.
Если говорить просто, то временная защита дает вам статус резидента в стране. Поэтому вы имеете право, как и другие резиденты, уезжать из государства и возвращаться.
Разберемся подробнее на примере Германии. Условия в других странах могут отличаться.
Если вы получили вид на жительство (Aufenthaltstitel) для временной защиты в Германии, то он потеряет силу, если:
Это значит, что с Aufenthaltstitel вы можете выезжать за границу и в Украину, но не дольше чем на полгода.
Если вы подали заявку на разрешение на временное пребывание в Германии, но пока получили только так называемое временное удостоверение легального пребывания в стране (Fiktionsbescheinigung), этот документ не дает права на безвизовые поездки в Шенгенской зоне.
Fiktionsbescheinigung не заменяет Aufenthaltstitel и поэтому не допускает повторного въезда после пребывания за границей, — рассказывает Кухаренко.
Fiktionsbescheinigung не заменяет Aufenthaltstitel и поэтому не допускает повторного въезда после пребывания за границей, — рассказывает Кухаренко.
Впрочем, это не касается туристических путешествий, ведь безвиз для украинцев продлен до 31.08.2022.
Если вы получаете финансовую помощь в Германии, то следует перед выездом за границу сообщить соцслужбе о сроке, во время которого вы будете вне страны. В этот период соцвыплаты могут быть прекращены.
Речь идет о трех неделях, но в соцслужбах разных городов я получила разный ответ, — отмечает юрист.
Речь идет о трех неделях, но в соцслужбах разных городов я получила разный ответ, — отмечает юрист.
Следует напомнить, что статусы временной защиты и беженца — не одно и то же. Мы уже подробно объясняли, как отличается статус беженца и временно защищенного лица. Если вы получили статус беженца (в Германии это Azyl), то вернуться в Украину (пока она остается зоной конфликта) нельзя.