Советы

“Имею временную защиту в ЕС, но хочу поехать в Украину. Возможно ли это?”

Отвечает
Олена Кухаренко
Елена Кухаренко

Адвокат по семейным делам и разводам

Елена Яковлева, редактор сайта 12 мая 2022, 12:00
Тимчасовий захист у ЄС - чи можна повернутися в Україну
Фото: Unsplash

Советы

“Имею временную защиту в ЕС, но хочу поехать в Украину. Возможно ли это?”
Отвечает
Олена Кухаренко
Елена Кухаренко
Адвокат по семейным делам и разводам

“Я в безопасности, но до сих пор пугаюсь громких звуков, что с этим делать?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
Психолог

“Беспокоит боль в груди? Почему она возникает и когда нужно обращаться к врачу?”
Отвечает
Любов Стецюк
Любовь Стецюк
Врач-кардиолог

“Пытаюсь жить дальше, но мои радости ранят человека, который переживает горе. Как с этим быть?”
Отвечает
Андрей Козинчук
Андрей Козинчук
Военный психолог

“Нравится смотреть на убийства русских солдат и их тела. Почему так и нормально ли это?”
Отвечает
Валентина Паробий
Валентина Паробий
Психотерапевт

“Плохо сплю ночью. Есть ли продукты, которые могут улучшить сон?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
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