“Имею временную защиту в ЕС, но хочу поехать в Украину. Возможно ли это?”

По данным ООН, по состоянию на 10 мая из Украины из-за войны выехало почти шесть миллионов украинцев. Часть из них уже вернулась домой, но большинство остается за рубежом.

Те, кто уже успел получить статус временной защиты в ЕС, интересуются, могут ли они уехать в Украину или передвигаться по другим странам Евросоюза. Адвокат Елена Кухаренко ответила в своем Instagram на эти вопросы на примере законодательства Германии.

Условия выезда за границу со статусом временной защиты

Нормативные документы по временной защите, в том числе и внутренние документы стран ЕС, не содержат запрета на выезд украинцев за пределы страны, в которой получена защита, — объясняет адвокат.

Если говорить просто, то временная защита дает вам статус резидента в стране. Поэтому вы имеете право, как и другие резиденты, уезжать из государства и возвращаться.

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Разберемся подробнее на примере Германии. Условия в других странах могут отличаться.

Если вы получили вид на жительство (Aufenthaltstitel) для временной защиты в Германии, то он потеряет силу, если:

вы уехали из Германии насовсем;

более шести месяцев не находитесь в Германии.

Это значит, что с Aufenthaltstitel вы можете выезжать за границу и в Украину, но не дольше чем на полгода.

Что делать тем, кто еще не получил вид на жительство

Если вы подали заявку на разрешение на временное пребывание в Германии, но пока получили только так называемое временное удостоверение легального пребывания в стране (Fiktionsbescheinigung), этот документ не дает права на безвизовые поездки в Шенгенской зоне.

Fiktionsbescheinigung не заменяет Aufenthaltstitel и поэтому не допускает повторного въезда после пребывания за границей, — рассказывает Кухаренко.

Впрочем, это не касается туристических путешествий, ведь безвиз для украинцев продлен до 31.08.2022.

Как связан выезд за границу с соцвыплатами

Если вы получаете финансовую помощь в Германии, то следует перед выездом за границу сообщить соцслужбе о сроке, во время которого вы будете вне страны. В этот период соцвыплаты могут быть прекращены.

Речь идет о трех неделях, но в соцслужбах разных городов я получила разный ответ, — отмечает юрист.

Следует напомнить, что статусы временной защиты и беженца — не одно и то же. Мы уже подробно объясняли, как отличается статус беженца и временно защищенного лица. Если вы получили статус беженца (в Германии это Azyl), то вернуться в Украину (пока она остается зоной конфликта) нельзя.