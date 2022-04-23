Від засобів гігієни до роботи: чим допомагає Німеччина українським біженцям

Майже 300 тисяч українських біженців зареєстровано в Німеччині. Країна спростила в’їзд, оплачує поселення і мовні курси, а також дозволила працювати. Шлях інтеграції в нове суспільство в кожного біженця непростий. Люди готові там легалізовуватися, та більшість усе-таки чекають повернення додому.

Гуманітарна організація Вокзальна місія уже 100 років допомагає подорожнім обігрітися, отримати засоби гігієни та потрібну інформацію. Нині тут приймають українських біженців.

Якщо сусід приходить до сусіда й каже: “Твій будинок належить мені” — з цим не можна погоджуватися. Люди не мусять через це страждати, — впевнена керівниця організації Моніка Цойнер.

У Німеччині тепло зустрічають українців та допомагають усім, чим можуть: від забезпечення продуктами до працевлаштування та прийому в німецькі ВНЗ. Раніше ми розповідали про безкоштовне навчання для українців у Європі.

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Утім, багато біженців мають психологічні травми після пережитого й потребують професійної допомоги.

У нас є психолог-волонтер. Ми допомагаємо тим, чим держава не може допомогти. Та вона має також займатися соціальною інтеграцією біженців, — розповідає волонтер Торстен Мюлер.

Попри складнощі адаптації наші земляки навіть далеко від дому активно влаштовують акції на підтримку Батьківщини, щоб нагадати світу, що Україна сама стримує російську навалу від країн Європи.

Родина Пономаренків тікала з окупованої рашистами Балаклії до Німеччини. ЗМІ неодноразово розповідали, як тамтешня школярка Аліса продавала власноруч пошитих зайців, а гроші віддавала на благочинність. Читай, як українцям живеться в Німеччині.