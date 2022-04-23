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Від засобів гігієни до роботи: чим допомагає Німеччина українським біженцям

Олена Горячева 23 Квітня 2022, 22:00
Українські біженці в Німеччині - як країна допомагає переселенцям
Фото: Unsplash

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