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От средств гигиены до работы: чем помогает Германия украинским беженцам

Елена Горячева 23 апреля 2022, 22:00
Українські біженці в Німеччині - як країна допомагає переселенцям
Фото: Unsplash

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