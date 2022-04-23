От средств гигиены до работы: чем помогает Германия украинским беженцам

Около 300 тысяч украинских беженцев зарегистрировано в Германии. Страна упростила въезд, оплачивает поселение и курсы языков, а также разрешила украинцам работать. Путь интеграции в новое общество у каждого беженца непростой. Люди готовы там легализоваться, но большинство все же ожидает возвращения домой.

Гуманитарная организация Вокзальная миссия уже 100 лет помогает путешественникам обогреться, получить средства гигиены и нужную информацию. Сейчас здесь принимают украинских беженцев.

Если сосед приходит к соседу и говорит: “Твой дом принадлежит мне” — с этим нельзя соглашаться. Люди не должны из-за этого страдать, — уверена руководительница организации Моника Цойнер.

В Германии тепло встречают украинцев и помогают всем, чем могут: от обеспечения продуктами до трудоустройства и приема в немецкие ВУЗы. Ранее мы рассказывали про бесплатное обучение для украинцев в Европе.

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Однако многие беженцы получили психологические травмы после пережитого и нуждаются в профессиональной помощи.

У нас есть психолог-волонтер. Мы помогаем тем, чем государство не может помочь. Но оно также должно заниматься социальной интеграцией беженцев, — рассказывает волонтер Торстен Мюллер.

Несмотря на сложности адаптации, наши земляки даже далеко от дома активно устраивают акции в поддержку Родины, чтобы напомнить миру, что Украина в одиночку сдерживает российское нашествие от стран Европы.

Семья Пономаренко бежала из оккупированной рашистами Балаклеи в Германию. СМИ неоднократно рассказывали, как местная школьница Алиса продавала собственноручно сшитых зайцев, а деньги отдавала на благотворительность. Читай, как украинцам живется в Германии.