С жильем и стипендиями: какие европейские университеты принимают украинцев во время войны

Студенты во время войны — на образовательном фронте. Они должны беспрепятственно продолжать получать знания в выбранной отрасли. Ведь после победы Украины именно молодежи придется отстраивать родную страну.

Университеты Европы активно поддерживают украинцев и предлагают бесплатные программы обучения, жилья и стипендии для наших студентов. Европейская организация по обмену студентами и преподавателями Erasmus+ собрала список предложений из Эстонии, Литвы, Германии, Италии, Бельгии, Чехии и Швейцарии.

Эстония

Тарту

В 2022/2023 учебном году Тартуский университет готов создать до 250 дополнительных студенческих мест для бакалавров и магистров из Украины, а также предоставить возможность продолжить обучение в весеннем семестре и следующем академическом году. Детальнее читай здесь.

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Таллин

Эстонская Академия искусств предлагает украинским студентам бесплатное обучение на четырех факультетах: изобразительного искусства, дизайна, архитектуры и художественной культуры.

Таллиннский технический университет дает возможность продолжить обучение для бакалавров и магистров. Условия можно найти на его сайте.

Литва

Каунас

Университет Витовта Великого приглашает украинских бакалавров, магистров и аспирантов продолжить обучение, предоставляет стипендии и бесплатное проживание.

Клайпеда

Литовская морская академия готова принять 600-700 украинских студентов, особенно изучающих морской и внутренний водный транспорт, а также программы логистики, менеджмента и информационных технологий.

Германия

Стипендиальная программа DAFI помогает квалифицированным студентам-беженцам, в частности, украинцам, получить степень бакалавра.

Берлин

Берлинская школа экономики и права позволяет продолжить или начать обучение для студентов-магистров.

Аугсбург

Университет Аугсбурга приглашает на магистерскую программу Международный бизнес и финансы. Заявку или письмо можно послать по адресам: [email protected] и [email protected]

Мюнхен

Технический университет Мюнхена учредил программу стипендий для первоначального 6-месячного исследовательского пребывания. Стипендиатов и их семьи также обеспечат жильем. Больше читай здесь.

Италия

Тусья

Университет предлагает поддержку украинских студентов, аспирантов и преподавательского состава. Так, учебное заведение предлагает 20 стипендий для студентов продолжительностью 6 месяцев на общую сумму 4000 евро каждая (666,67 евро/месяц). Язык преподавания: английский или итальянский.

Для украинских исследователей, профессоров, преподавателей и технико-административного персонала предлагают 4 взноса продолжительностью 6 месяцев на общую сумму 6000 евро каждый (1000 евро/месяц). Подробности найдешь на сайте.

Болонья

Болонский университет предлагает всестороннюю поддержку студентов: стипендии, возможность продолжить обучение и психологическую поддержку.

Бельгия

Антверпен

Антверпенский университет приглашает украинских студентов продолжить обучение, а также дает возможность начать обучение на магистратуре с осеннего семестра 2022 года.

Магистерские программы предлагаются на голландском и английском языках. Следующий приём для всех программ состоится в сентябре 2022 года.

Брюссель

Брюссельский университет предлагает возможности, чтобы продолжить или начать обучение для украинских студентов.

Чехия

14 чешских университетов предлагают различные формы помощи украинским студентам и ученым, которые оказались в сложной ситуации и нуждаются в поддержке. О каждом университете, его предложениях и требованиях можно почитать здесь.

Оломоуц

Университет Палацкого предлагает схему обмена студентами из университетов, которые пострадали от войны в Украине. Чтобы подать заявку на программу обмена, достаточно заполнить Google-форму от университета.

Швейцария

Базель

Базельский университет предлагает украинским студентам быстрый доступ к обучению, предоставив им статус гостя. Для этого необходимо подтвердить получение высшего образования в украинском университете, а также иметь статус временной защиты S.

Берн

Бернский университет прикладных наук выражает солидарность и предлагает разнообразную поддержку украинских студентов. Для продолжения обучения необходимо владеть английским на уровне минимум Intermediate.

Учебное заведение помогает украинским студентам интегрироваться в международные классы и обеспечивает жильем.

Мюнхенштайн

Фонд Лоренца и Академия дизайна и искусства выделяют 20 стипендий для украинских студентов в год.

Учебное заведение сотрудничает с художественными академиями Украины и помогает нашим студентам перейти на учебу в Швейцарию.

Вступительная кампания 2022 в Украине состоится несмотря ни на что. Однако вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать его упрощенный аналог — мультипредметный тест по трем дисциплинам. Это украинский язык, математика и история Украины.