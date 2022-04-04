Мультипредметный тест вместо ВНО: объясняем, как он состоится во время войны

Вступительной кампании в военное время – быть! На днях стало известно об одном из главных ее отличий.
Вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать его упрощенный аналог — мультипредметный тест по трем дисциплинам. Это украинский язык, математика и история Украины.
Однако облегченный вариант экзамена вызвал немало вопросов и затруднений. Например, как с этими предметами придется поступать на медицину или иностранную филологию.
В МОН объясняют, что украинский язык и математика и до войны были обязательными предметами ГНА для получения школьного аттестата, а знание этих предметов лучше всего показывает потенциал учеников.
А знание истории Украины является очень важным показателем украинской идентичности, особенно во время войны.
Во время определения украинской идентичности, во время этого нашествия, этой агрессии, история Украины является определяющим генокодом украинства, — рассказывает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Во время определения украинской идентичности, во время этого нашествия, этой агрессии, история Украины является определяющим генокодом украинства, — рассказывает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Эти три предмета изучали на одинаковом уровне все школьники, так что по результату экзамена абитуриентов будут принимать в вузы на любые профессии: от медиков до архитекторов.
Тест будет проходить онлайн. Для выполнения 60 заданий дадут 80 минут. В случае воздушной тревоги тест будут писать снова в другой день.
Экзамен будет сдавать вся Украина, за исключением регионов, где ведутся боевые действия. Пройти тест можно и за границей.
Однако, если вы готовы учиться по контракту, то тестирование можно не писать. Исключения составляют медицинские, юридические, управленческие и отдельные филологические специальности.
Еще одно новшество — мотивационное письмо абитуриента. Оно будет влиять на конкурс как для платной, так и для бюджетной учебы.
Еще одно новшество — мотивационное письмо абитуриента. Оно будет влиять на конкурс как для платной, так и для бюджетной учебы.
Предварительную сессию мультипредметного теста планируется провести во второй декаде июля. Зарегистрироваться на экзамен можно до 9 апреля.
Напомним, что образовательный процесс уже возобновился в большинстве регионов Украины. Читай, как работают школы и вузы во время войны.