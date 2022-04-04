Украина

Мультипредметный тест вместо ВНО: объясняем, как он состоится во время войны

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 04 апреля 2022, 19:40

Больше видео
0:05:12
Про ситуацію в Ченігові та області розповів
Российские оккупанты отошли от Чернигова. Какая ситуация в городе сейчас и есть ли путь к возвращению
0:04:25
Ситуація в Харкові 4 квітня
Харьков живет, несмотря ни на что: город продолжают бомбить, но он держится
0:03:47
Херсон під окупацією. Про ситуацію розповів
Херсон сегодня — как живет оккупированный город
0:01:52
Обстрелы в Тернополе
Впервые за время войны: российские военные обстреляли Тернополь
Смотреть больше

Последние видео
0:03:32
Вступна кампанія 2022 - яким буде мультипредметний тест

Мультипредметный тест вместо ВНО: объясняем, как он состоится во время войны
0:03:38
Волонтери-медики уклали шлюб у Харкові - як пройшло весілля
Весна, война и “горько” под звуки сирен: свадьба волонтеров-медиков в Харькове
0:05:12
Про ситуацію в Ченігові та області розповів
Российские оккупанты отошли от Чернигова. Какая ситуация в городе сейчас и есть ли путь к возвращению
0:04:25
Ситуація в Харкові 4 квітня
Харьков живет, несмотря ни на что: город продолжают бомбить, но он держится
0:03:47
Херсон під окупацією. Про ситуацію розповів
Херсон сегодня — как живет оккупированный город
0:03:04
Сміття під вікнами та людські фекалії у дворах
Мусор под окнами и фекалии во дворах — жизнь в “великой России”
0:01:52
Обстрелы в Тернополе
Впервые за время войны: российские военные обстреляли Тернополь
0:02:36
Одеса оговтується після вибухів
Одесса приходит в себя после ракетного удара. Ситуация в регионе сейчас
0:05:04
Бучанська різанина
Бучанская резня: что происходит сейчас в освобожденных от оккупанта городках Киевской области
США передали будинки для українських біженців на Закарпатті
Никто не останется на улице: США передали Закарпатью модульные дома для переселенцев
Больше видео
Волонтери-медики уклали шлюб у Харкові - як пройшло весілля
Читать дальше
Весна, война и “горько” под звуки сирен: свадьба волонтеров-медиков в Харькове

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь