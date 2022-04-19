З житлом та стипендіями: які європейські університети приймають українців під час війни

Студенти під час війни боронять свій фронт й мають безперешкодно продовжувати здобувати знання в обраній галузі. Адже після перемоги України саме молоді доведеться відбудовувати рідну країну.

Університети Європи активно підтримують українців та пропонують безкоштовні програми навчання, житло та стипендії для наших студентів. Європейська організація з обміну студентами та викладачами Erasmus+ зібрала перелік пропозицій з Естонії, Литви, Німеччини, Італії, Бельгії, Чехії та Швейцарії.

Естонія

Тарту

У 2022/2023 навчальному році Тартуський університет готовий створити до 250 додаткових студентських місць для бакалаврів та магістрів з України, а також надати можливість продовжити навчання у весняному семестрі та наступному академічному році. Детальніше читай тут.

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Таллінн

Естонська Академія Мистецтв пропонує українським студентам безкоштовне навчання на чотирьох факультетах: образотворчого мистецтва, дизайну, архітектури та художньої культури.

Талліннський технічний університет надає можливості продовжити навчання для бакалаврів та магістрів. Умови можна знайти на його сайті.

Литва

Каунас

Університет Вітовта Великого запрошує українських бакалаврів, магістрів та аспірантів продовжити навчання, надає стипендії та безкоштовне проживання.

Клайпеда

Литовська морська академія готова прийняти 600-700 українських студентів, особливо студентів, що вивчають морський та внутрішній водний транспорт, а також програми логістики, менеджменту та інформаційних технологій.

Німеччина

Стипендіальна програма DAFI допомагає кваліфікованим студентам-біженцям, зокрема українцям, отримати ступінь бакалавра.

Берлін

Берлінська школа економіки і права надає можливість продовжити або почати навчання для студентів-магістрів.

Аугсбург

Університет Аугсбурга запрошує на магістерську програму Міжнародний бізнес та фінанси. Заявку або лист можна надіслати на адреси: [email protected] та [email protected]

Мюнхен

Технічний університет Мюнхена заснував програму стипендій для початкового 6-місячного дослідницького перебування. Стипендіатів та їхні сім’ї також забезпечать житлом. Більше читай тут.

Італія

Тусія

Університет пропонує підтримку українських студентів, аспірантів та викладацького складу. Так, навчальний заклад пропонує 20 стипендій для студентів тривалістю 6 місяців на загальну суму 4000 євро кожна (666,67 євро/місяць). Мова викладання: англійська або італійська.

Для українських дослідників, професорів, викладачів і техніко-адміністративного персоналу пропонують 4 внески тривалістю 6 місяців на загальну суму 6000 євро кожен (1000 євро/місяць). Деталі знайдеш на сайті.

Болонья

Болонський університет пропонує всебічну підтримку студентів: стипендії, можливість продовжити навчання та психологічну підтримку.

Бельгія

Антверпен

Антверпенський університет запрошує українських студентів продовжити навчання, а також надає можливість розпочати навчання на магістратурі з осіннього семестру 2022 року.

Магістерські програми пропонуються голландською та англійською мовами. Наступний прийом для всіх програм відбудеться у вересні 2022 року.

Брюссель

Брюссельський університет пропонує можливості, щоб продовжити або розпочати навчання для українських студентів.

Чехія

14 чеських університетів пропонують різні форми допомоги українським студентам та науковцям, які опинилися у складній ситуації та потребують підтримки. Про кожен університет, його пропозиції та вимоги можна почитати тут.

Оломоуц

Університет Палацького пропонує схему обміну для студентів з університетів, які постраждали від війни в Україні. Щоб подати заявку на програму обміну, достатньо заповнити Google-форму від університету.

Швейцарія

Базель

Базельський університет пропонує українським студентам швидкий доступ до навчання, надавши їм статус гостя. Для цього необхідно підтвердити здобуття вищої освіти в українському університеті, а також мати статус тимчасового захисту S.

Берн

Бернський університет прикладних наук висловлює солідарність та пропонує різноманітну підтримку українських студентів. Для продовження навчання необхідно володіти англійською на рівні щонайменше Intermediate.

Навчальний заклад допомагає українським студентам інтегруватися в міжнародні класи та забезпечує житлом.

Мюнхенштейн

Фонд Лоренца та Академія дизайну та мистецтва виділяють 20 стипендій для українських студентів на рік.

Навчальний заклад співпрацює з художніми академіями України та допомагає нашим студентам перейти на навчання до Швейцарії.

Вступна кампанія 2022 в Україні відбудеться попри все. Проте замість традиційного ЗНО, абітурієнти складатимуть його спрощений аналог — мультипредметний тест з трьох дисциплін. Це українська мова, математика та історія України.