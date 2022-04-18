Україна

Навчання під час воєнного стану: куди евакуювалися університети та як пройде вступна кампанія 2022

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 18 Квітня 2022, 18:00

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