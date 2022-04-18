Навчання під час воєнного стану: куди евакуювалися університети та як пройде вступна кампанія 2022

Студенти вишів повертаються до навчання. Нині дистанційку відновили практично в усіх закладах, які пошкодили чи зруйнували окупанти. Деякі з небезпечних чи захоплених територій евакуювали. Як вони пристосувалися до навчання у воєнний час, розпитала Наталія Кулик.

Державний податковий університет в Ірпені на Київщині опинився в епіцентрі боїв. Коли росіяни почали обстрілювати місто, тут в укритті ховалися працівники, студенти та місцеві. Кажуть: спочатку переховувалося близько 300 осіб. Потім було й більше.

Зруйнований адмінкорпус слугував укриттям. Символічно: вціліла стіна з датою заснування вишу.

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Працівників і студентів автобусами евакуйовували під обстрілами. Нині всі у безпеці, заклад має одну з філій на Буковині, тож тимчасово розмістилися там і відновили навчання.

В.о. ректора Державного податкового університету Валентина Унинець-Ходарківська каже: проблему з навчанням вирішили просто та швидко завдяки співпраці з іншими закладами вищої освіти.

У нас є мережеві угоди з Львівською політехнікою, з Тернопільським західноукраїнським університетом. Зараз дистанційна форма, тож підключаються львівські викладачі.

Серце Харкова — Каразінський університет — став знаний у всьому світі внаслідок влучання ворожого снаряда в один із корпусів.

Нині будівля економічного факультету повністю зруйнована. Потрощені ще кілька корпусів, два гуртожитки, великий каразінський спорткомплекс.

Окупанти щодня обстрілюють Харків, але з 28 березня у виші відновили дистанційку, на зв’язку — дві третини студентів. Як символ міста університет і далі працює у Харкові.

Ректорка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Тетяна Кагановська розповідає, що всі студенти та викладачі прагнуть якнайшвидше повернутися до рідних стін університету.

Усі студенти на зв’язку, всі пишуть — як тільки буде можливість, ми хочемо повернутися в Каразінський. Тому ми проголосували на засіданні нашого ректорату і вирішили, що не будемо нікуди рухатися, залишаємося саме в Харкові. Ремонтні бригади вже починають відновлювати наш університет.

У закладі готуються до вступної кампанії, набір буде на всі спеціальності.

Чернігівська політехніка теж постраждала від нашестя окупантів.

Найбільше потрощили чотири корпуси, два гуртожитки, один із коледжів. Усі сервери закладу та частину працівників евакуювали в один із вишів Закарпаття і теж відновили дистанційку.

Ректор НУ Чернігівська політехніка Олег Новомлинець запевняє, що навчальний процес не скасували, а продовжують готувати спеціалістів дистанційно.

Майже усі викладачі мають вже доступ до інтернету, проводять заняття згідно з розкладом, і більше половини студентів відвідують ці заняття.

Абітурієнтів заспокоюють: вступна кампанія у Чернігівській політехніці відбудеться у звичному режимі. Майже всі виші, які постраждали від війни, відновили навчання онлайн. Евакуйовані заклади прихистили у безпечних регіонах.

За словами міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, більшість університетів із небезпечних областей переміщено у безпечніші регіони.

У нас 20 закладів вищої освіти пошкоджено або зруйновано, але 33 уже переміщено. Це Луганський національний університет, Донбаська машинобудівна академія, Маріупольський державний університет, який зазнав найбільше пошкоджень.

Ковід навчив освітян працювати дистанційно, випуски бакалаврів відбудуться. МОН обіцяє суттєво не скорочувати бюджетників наступного року.

Але змінять пріоритети — набиратимуть більше інженерів, айтівців, аграріїв, тобто фахівців, які відбудовуватимуть Україну.

А яким має бути навчання під час війни на думку батьків та чому це така важлива складова — читай у матеріалі.