Учеба во время военного положения: куда эвакуировались университеты и как пройдет вступительная кампания 2022

Студенты вузов возвращаются к учебе. Сейчас дистанционку восстановили практически во всех учреждениях, поврежденных или разрушенных оккупантами. Некоторые из опасных или захваченных территорий эвакуировали. Как они приспособились к учебе в военное время, расспросила Наталья Кулик.

Государственный налоговый университет в Ирпене Киевской области оказался в эпицентре боев. Когда россияне начали обстреливать город, здесь в укрытии прятались работники, студенты и местные жители. Говорят: сначала тут находилось около 300 человек. Потом было и больше.

У нас есть сетевые соглашения с Львовской политехникой, Тернопольским западноукраинским университетом. Сейчас дистанционная форма и подключаются львовские преподаватели.

Сердце Харькова — Каразинский университет — стал известен во всем мире из-за попадания вражеского снаряда в один из корпусов.

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В настоящее время здание экономического факультета полностью разрушено. Разбиты еще несколько корпусов, два общежития, большой каразинский спорткомплекс.

Оккупанты ежедневно обстреливают Харьков, но с 28 марта в вузе возобновили дистанционку, на связи — две трети студентов. Как символ города университет продолжает работать в Харькове.

Ректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Татьяна Кагановская рассказывает, что все студенты и преподаватели стремятся как можно быстрее вернуться в родные стены университета.

Все студенты на связи, все пишут — как только будет возможность, мы хотим вернуться в Каразинский. Потому мы проголосовали на заседании нашего ректората и решили, что не будем никуда двигаться, остаемся именно в Харькове. Ремонтные бригады уже начинают восстанавливать наш университет.

В заведении готовятся к вступительной кампании, набор будет на все специальности.

Черниговская политехника тоже пострадала от нашествия оккупантов.

Абитуриентов успокаивают, что вступительная кампания в Черниговской политехнике состоится в привычном режиме. Почти все вузы, пострадавшие от войны, возобновили обучение онлайн. Эвакуированные заведения находятся в безопасных регионах.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, большинство университетов из опасных областей перемещены в более безопасные регионы.

У нас 20 заведений высшего образования повреждены или разрушены, но 33 уже перемещены. Это Луганский национальный университет, Донбасская машиностроительная академия, Мариупольский государственный университет, который больше всего поврежден.

Ковид научил педагогов работать дистанционно, выпуски бакалавров состоятся. МОН обещает существенно не сокращать бюджетников в следующем году.

Но сменят приоритеты — будут набирать больше инженеров, IT-специалистов, аграриев, то есть специалистов, которые будут восстанавливать Украину.

А каким должно быть обучение во время войны по мнению родителей и почему это так важно — читай в материале.