Київщина, Дніпропетровщина та Львів. Ранок одразу в трьох регіонах почався з обстрілів! Розповідаємо, що відомо

Російські війська продовжують атакувати. Ранок у трьох регіонах України розпочався з обстрілів.

Вибухи на Київщині 18 квітня

Близько восьмої години російський агресор завдав ракетного удару по Київщині. За попередньою інформацією, вибухи було чути у Василькові.

Вибухи на Дніпропетровщині 18 квітня

Цей населений пункт загарбники обстріляли напередодні. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Також стріляли по Дніпропетровщині, в результаті атаки двоє постраждалих у Синельниківському районі.

Зруйнована залізнична інфраструктура поблизу Павлограда, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Відомо, що 60% ракет було збито ППО.

Вибухи у Львові сьогодні

П’ять ракетних ударів російська армія завдала по цивільній інфраструктурі Львова, про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

За інформацією Повітряного командування Захід, три ракетні удари були по об‘єктах військової інфраструктури. Один — по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває.

На жаль, є загиблі та постраждалі. Відомо про шістьох загиблих та вісім постраждалих. Серед постраждалих — одна дитина.

Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами.

Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. Рух поїздів по Львову поновлено, будуть незначні затримки поїздів, повідомляє голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін.

Окупанти вже не перший раз обстрілюють залізничні сполучення. Під час окупації Чернігова вони відрізали зруйнували в місті електромережу та залізничні колії. Проте Укрзалізниця відновила сполучення між Черніговом та Києвом.