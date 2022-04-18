Україна

Київщина, Дніпропетровщина та Львів. Ранок одразу в трьох регіонах почався з обстрілів! Розповідаємо, що відомо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Квітня 2022, 10:49

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