Истории Рассказы

15 кг на плечах и враг за спиной: как связист Вадим спас свою жизнь под Курском

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 июня 2025, 22:00
15 кг на плечах и враг за спиной: как связист Вадим спас свою жизнь под Курском
Фото Армия.Inform

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь