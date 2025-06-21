15 кг на плечах и враг за спиной: как связист Вадим спас свою жизнь под Курском

Сержант Вадим Рыбчинский родом из Житомирской области. До 2023 года служба в армии была ему совсем незнакома, однако сейчас все изменилось.

Он военнослужащий 8-й отдельной бригады связи, участвовал в боях за Курскую область и даже был вынужден выходить из полуокружения врага.

О своем пути в армии, внезапном известии об онкологии и других вызовах Вадим рассказал корреспонденту АрмияInform.

Чем занимается в ВСУ

Вадим — связист, поэтому научился делать много разных дел: “прошивать” рации, обеспечивать связь с ретранслятором, а в Курской области начал овладевать LTE-связью. Но одних знаний специалисту мало.

В тот день, когда нам пришлось выходить из Курской области, я, кроме того, что нес боекомплект, автомат, броник, еще и тащил с собой радиостанцию ​​Лыбедь. А это еще килограмм 15 в рюкзаке на плечах.

При уходе из Курска их позиция была окружена почти с трех сторон. Дальше враг пошел в наступление. До этого они штурмовали Любимовку, где им удалось закрепиться.

Накопив силы, вместе с несколькими танками и БТР россияне пошли вперед. Вражеские штурмовые группы обстреляли военных, а затем поехали мимо, затем на прорыв.

Скорее всего, у них была задача зайти поглубже и закрепляться. Поэтому мы и остались в полуокружении. По факту враг был уже у нас за спиной.

Возможно, у них еще задача была отрезать определенный кусок дороги. А ведь это для нас логистический путь.

Командование понимало, что обеспечить связь в таких условиях невозможно, враг зажал их со всех сторон. Потому решили выходить.

Как выходили из окружения

Их Хаммер был частично поражен прилетами мин. Но поскольку в нем не было горючего, в любом случае пришлось бы идти пешком. Вадим предупредил все смежные подразделения об их выходе, и всем придется перейти на другие частоты.

— С нами были люди из других бригад. Так случилось, что они попали под обстрелы, и там было двое раненых. У одного смежного подразделения машина была повреждена, но мы поменяли там колесо, закрыли дырку на радиаторе. И водитель согласился вывезти этих раненых.

Когда выезжали, попали под обстрел. Водитель получил ранения, но смог справиться и довезти других ребят. Вадиму и его побратимам приходилось выходить своими силами.

Старались держаться в лесу. Потому что дроны враждебные всюду летали. Все это время у меня была связь с командованием. Мне ставили задачи и мы уже между собой решали, как выполнять.

Мужчина не хочет присваивать все заслуги только себе, считает правильным вспомнить побратимов, с которыми он там был: Максим Добровольский и Попович Павел. Уверен, что без них бы не справились.

Все военные получили орден За мужество 3-й степени. В настоящее время Вадим, кроме войны с россиянами, ведет личную войну с онкологией. Поэтому вручение награды состоялось дома.

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