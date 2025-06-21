15 кг на плечах и враг за спиной: как связист Вадим спас свою жизнь под Курском

Фото Армия.Inform Сержант Вадим Рыбчинский родом из Житомирской области. До 2023 года служба в армии была ему совсем незнакома, однако сейчас все изменилось. Он военнослужащий 8-й отдельной бригады связи, участвовал в боях за Курскую область и даже был вынужден выходить из полуокружения врага. О своем пути в армии, внезапном известии об онкологии и других вызовах Вадим рассказал корреспонденту АрмияInform.Чем занимается в ВСУ Вадим — связист, поэтому научился делать много разных дел: “прошивать” рации, обеспечивать связь с ретранслятором, а в Курской области начал овладевать LTE-связью. Но одних знаний специалисту мало. В тот день, когда нам пришлось выходить из Курской области, я, кроме того, что нес боекомплект, автомат, броник, еще и тащил с собой радиостанцию Лыбедь. А это еще килограмм 15 в рюкзаке на плечах. При уходе из Курска их позиция была окружена почти с трех сторон. Дальше враг пошел в наступление. До этого они штурмовали Любимовку, где им удалось закрепиться. Накопив силы, вместе с несколькими танками и БТР россияне пошли вперед. Вражеские штурмовые группы обстреляли военных, а затем поехали мимо, затем на прорыв. Скорее всего, у них была задача зайти поглубже и закрепляться. Поэтому мы и остались в полуокружении. По факту враг был уже у нас за спиной. Возможно, у них еще задача была отрезать определенный кусок дороги. А ведь это для нас логистический путь. Командование понимало, что обеспечить связь в таких условиях невозможно, враг зажал их со всех сторон. Потому решили выходить. Читать по теме Ел консерву на неделю и пил собственную мочу: история выживания украинского бойца под танком и в плену Дмитрий Чучко, переживший ад плена и тяжелые испытания, наконец-то вернулся домой после почти года неволи. Как выходили из окружения Их Хаммер был частично поражен прилетами мин. Но поскольку в нем не было горючего, в любом случае пришлось бы идти пешком. Вадим предупредил все смежные подразделения об их выходе, и всем придется перейти на другие частоты. — С нами были люди из других бригад. Так случилось, что они попали под обстрелы, и там было двое раненых. У одного смежного подразделения машина была повреждена, но мы поменяли там колесо, закрыли дырку на радиаторе. И водитель согласился вывезти этих раненых. Когда выезжали, попали под обстрел. Водитель получил ранения, но смог справиться и довезти других ребят. Вадиму и его побратимам приходилось выходить своими силами. Старались держаться в лесу. Потому что дроны враждебные всюду летали. Все это время у меня была связь с командованием. Мне ставили задачи и мы уже между собой решали, как выполнять. Мужчина не хочет присваивать все заслуги только себе, считает правильным вспомнить побратимов, с которыми он там был: Максим Добровольский и Попович Павел. Уверен, что без них бы не справились. Все военные получили орден За мужество 3-й степени. В настоящее время Вадим, кроме войны с россиянами, ведет личную войну с онкологией. Поэтому вручение награды состоялось дома. Также познакомься с историей гинеколога Виктора, сменившего роддом на стабилизационный пункт. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter