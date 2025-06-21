Історії Розповіді

15 кг на плечах і ворог за спиною: як зв’язківець Вадим врятувався з Курщини

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Червня 2025, 22:00
15 кг на плечах і ворог за спиною: як зв’язківець Вадим врятувався з Курщини
Фото Армія.Inform

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