“Считать будем потом”: в Госстате объяснили, почему перепись населения возможна только через два года после войны

Украина уже более четырех лет живет в состоянии демографической неопределенности. Последняя официальная оценка численности населения была зафиксирована еще 1 февраля 2022 года, за несколько недель до начала полномасштабного вторжения. С тех пор страна оперирует лишь приблизительными цифрами.

О том, когда мы наконец узнаем правду о том, сколько нас осталось, рассказал глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук в комментарии для Укрінформу.

Главный вывод неутешителен для тех, кто ждал быстрых данных: полноценная перепись населения состоится лишь через полтора-два года после того, как замолкнут пушки.

Плюрализм оценок и цифры под грифом секретно

Несмотря на то, что Госстат официально не публикует новых данных, цифры у ведомства уже есть. В настоящее время продолжаются дискуссии о том, стоит ли открывать их обществу во время активной фазы боевых действий.

Мы рассчитали эти показатели, сейчас обсуждаем, что из этого можно обнародовать. Пока эта информация не раскрывается, но надеюсь, найдем консенсус с правительством и сможем ее опубликовать, — отметил Арсен Макарчук.

Пока официальные данные на паузе, мир пользуется расчетами международных институций. Свои версии численности украинцев дают ООН, Всемирный банк и МВФ, собственные подсчеты делал и Forbes Украина.

Однако чиновник подчеркивает: погрешность в этих исследованиях достигает плюс-минус 4 миллионов человек, что делает невозможным детальное планирование развития территорий или социальных программ.

Читать по теме Когда была последняя перепись населения в Украине: год и официальные данные о количестве людей Почему перепись населения не проводилась за последние годы?

Почему нельзя считать людей сразу после победы

Макарчук объяснил, что спешка в этом вопросе лишь навредит точности. Государству нужно время, чтобы демографическая волна улеглась.

Даже после завершения войны нужно подождать полтора-два года, чтобы произошли социальные процессы — возвращение людей, демобилизация, реинтеграция в общество. Только тогда будет смысл фиксировать состояние и численность населения, — подчеркнул глава Госстата.

Только после стабилизации миграционных потоков перепись станет реальным инструментом для муниципалитетов и министерств, позволяя понять гендерный и возрастной состав обновленного общества.

Опыт Эстонии и ориентир на 2030 год

Украина не просто готовится к подсчету, а планирует принять участие в Европейском раунде переписи населения 2030 года. Это означает переход к абсолютно новым методам работы — так называемым реестровым или комбинированным переписям.

В качестве примера современной статистики Макарчук привел Эстонию. Там численность населения определяют не только через опросы, а анализируя более 50 косвенных источников данных: от потребления воды и объемов мусора до активности лифтов в многоквартирных домах.

Такой подход позволяет видеть реальную картину жизни городов без привлечения тысяч регистраторов с анкетами.

Сейчас численность населения сократилась до 30 миллионов, говорят исследователи. Как боевые действия изменили демографию — рассказали в отчете ООН.

