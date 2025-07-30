Удар по полигону ВСУ: Сухопутные войска сообщили о жертвах

Жизнь украинских воинов мы ценим больше всего. Враг знает это, так что наносит удары даже в тыл. К сожалению, 29 июля россияне ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Уже известно о погибших. Больше деталей о трагедии собрали дальше в материале.Удар по полигону ВСУ О трагедии сообщили в Сухопутных войсках Украины. Там отметили, что принимали все меры безопасности, однако избежать потерь среди личного состава не удалось. — По состоянию на 21:30 было известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих, — отмечали в Сухопутных войсках. Также добавили, что раненым на месте происшествия оказывали всю необходимую помощь. В ВСУ не сообщили о месте и области, где произошел удар. Читать по теме Люди пришли за гуманитаркой: Россия убила пятерых гражданских в Харьковской области Люди пришли за водой в местный магазин. В этот момент Россия произвела обстрел из РСЗО. Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. По происшествию назначено служебное расследование. В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности, — добавили в Сухопутных войсках. Теперь командования будут принимать дополнительные меры безопасности, чтобы избежать подобных трагедий. В тот же день россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье, в результате чего погибли люди. Больше об этом — по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter