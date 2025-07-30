Удар по полігону ЗСУ: Сухопутні війська повідомили про жертви

Життя українських воїнів ми цінуємо понад усе. Ворог знає це, тож завдає ударів навіть по тилу. На жаль, 29 липня росіяни ударили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Уже відомо про загиблих.

Більше деталей про трагедію зібрали далі у матеріалі.

Удар по полігону ЗСУ

Про трагедію повідомили у Сухопутних військах України. Там зазначили, що вживали всіх заходів безпеки, однак уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

— Станом на 21.30 було відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців, — зазначали у Сухопутних військах.

Також додали, що пораненим на місці події надавали всю необхідну допомогу.

У ЗСУ не повідомили про місце та область, де стався удар.

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Наразі для з’ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України. Призначено службове розслідування.

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності, — додали у Сухопутних військах.

Наразі командування вживатиме додаткових заходів безпеки, аби уникнути подібних трагедій.

Нагадаємо, що у звʼязку з ударами по полігонах, ЗСУ ввели нові посилені правила безпеки. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про будівництво нових укриттів та бліндажів у навчальних центрах. Докладніше про це ми писали раніше.

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