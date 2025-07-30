Для тебе Війна в Україні

Удар по полігону ЗСУ: Сухопутні війська повідомили про жертви

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Липня 2025, 08:30
гончарівський полігон

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