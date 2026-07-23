Вже можна: Сирський показав особисту світлину після відставки

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив у своєму Telegram-каналі незвичну особисту фотографію після звільнення з посади, яке відбулося у вівторок, 21 липня.

На світлині усміхнений Сирський сидить в компанії великого чорного собаки, ймовірно, породи стаффордширський тер’єр. Пес тримає в зубах іграшку у формі кістки. Раніше генерал не викладав у публічній простір світлини з особистого життя.

— Вже можна…, — лаконічно підписав Сирський нетипове для нього фото.

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Раніше президент Володимир Зеленський після чисельних акцій протесту у різних містах України повідомив про відставку головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського та призначив замість нього командувача Об’єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого.

Фото: Telegram Олександра Сирського

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