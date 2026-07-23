Уже можно: Сырский показал личное фото после отставки

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обнародовал в своем Telegram-канале необычную личную фотографию после увольнения с должности, состоявшегося во вторник, 21 июля.

На фотографии улыбающийся Сырский сидит в компании большой черной собаки, вероятно, породы стаффордширский терьер. Пес держит в зубах игрушку в форме кости. Ранее генерал не выкладывал в публичное пространство фотографии из личной жизни.

– Уже можно…, – лаконично подписал Сырский нетипичное для него фото.

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Ранее президент Владимир Зеленский после многочисленных акций протеста в разных городах Украины сообщил об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского и назначил вместо него командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.

Фото: Telegram Александра Сырского

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