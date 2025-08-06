9 тысяч ежемесячно — Сырский о мобилизации в России

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности армии в июле, в ходе которого сообщил, что Россия до конца года готовится создать десять новых дивизий.

РФ создаст новые дивизии для войны в Украине

По словам Сырского, общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в июне.

— Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно. Российское руководство преследует цель до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, — отметил он.

Поэтому, подчеркнул главком, у Украины нет другого выбора, кроме как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку и усиливать беспилотную компоненту ВСУ.

В настоящее время идет работа над корпусной реформой для эффективного управления войсками. Подавляющее большинство новых армейских корпусов уже работают на своих полосах ответственности и руководят определенными комплектами войск.

В ходе совещания проанализировали подготовку войск, логистику и ремонт военной техники, фортификации и правопорядок в Вооруженных силах.

— Отдельно обратил внимание на выполнение всех необходимых мер по усилению безопасности личного состава в учебных центрах и полигонах, — добавил Сырский.

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Какова была ситуация на фронте в июле

На востоке Россия пыталась наступать практически по всей линии боевого столкновения. Враг использовал тактику “тысячи порезов”, применяя для наступательных действий небольшие штурмовые группы.

Самая сложная ситуация — на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. В то же время, на Северо-Слобожанском направлении есть успехи в освобождении территории Сумской области, продолжаются боевые действия в Курской области.

В связи с усилением обстрелов тыловой инфраструктуры, мирных городов, разрушения жилых домов и убийств гражданских украинцев, ВСУ усиливают противовоздушную оборону и масштабируют направление дронов-перехватчиков.

В июле есть заметные успехи в применении средств DeepStrike — поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса противника, — сказал Сырский.

Украинские беспилотники существенно снизили производственные возможности ВПК агрессора, нанесли поражение военным объектам, в том числе складам Шахедов и других видов вооружений, военным аэродромам и полигонам, оборонным, электромеханическим, химическим и нефтеперерабатывающим заводам.

Благодаря усовершенствованию системы управления БПЛА второй месяц подряд Украина сохраняет динамику эффективности в уничтожении противника и усиления поддержки пехоты.

Недавно Сырский откровенно рассказал о дефиците вооружения, потерях РФ и Курской операции.

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