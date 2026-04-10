Буде складно до вересня: Зеленський про пік політичного та військового тиску на Україну

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами окреслив найближчі перспективи оборони та дипломатії, назвавши період до вересня часом максимального політичного та військового тиску.

За словами глави держави, весна та літо стануть ключовими не лише на полі бою, а й на міжнародній арені, де Україна стикнеться з дедлайнами головних партнерів та спробами агресора реалізувати чергові нереалістичні військові цілі.

Зеленський: захоплення Покровська до кінця квітня є неможливим

Президент наголосив, що дипломатична активність буде надзвичайно щільною у квітні, травні та червні. Саме ці місяці можуть стати часом для тристоронніх зустрічей, якщо Росія обере шлях деескалації.

Особливу роль у цьому процесі відіграє внутрішньополітичний графік Сполучених Штатів. З початком літа США дедалі більше занурюватимуться у виборчі процеси, що встановлює для Києва своєрідний дипломатичний дедлайн до серпня.

Водночас Зеленський покладає великі надії на липневий саміт НАТО, який має відбутися у Туреччині. Глава держави назвав його потенційно історичним та переломним, зауваживши, що від відповідальності партнерів перед спільними загрозами залежить, чи стане цей захід переможним для архітектури безпеки всього альянсу.

Коментуючи ситуацію безпосередньо на лінії зіткнення, Президент повідомив, що російське командування знову встановило для своїх військ дедлайни, які не збігаються з реальністю.

Згідно з новими військовими мапами окупантів, вони планують захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ вже до кінця квітня. Зеленський назвав ці плани неможливими, підкресливши, що аналогічної думки дотримується і британська розвідка.

Наразі основним пріоритетом ворога залишається Покровський напрямок, де розташовані ключові рубежі української оборони. Попри концентрацію сил РФ на Півдні та Запорізькому напрямку, саме Покровськ залишається точкою найвищої напруги.

Президент також прокоментував закиди щодо прагнення Росії створити буферні зони вздовж кордонів, зокрема поблизу Придністров’я. За словами Зеленського, хоча Кремль і має амбіції оточити кордони України та Білорусі подібними зонами, реальних ресурсів та сил для реалізації таких масштабних планів у них немає.

Станом на сьогодні жодних реальних загроз або критичного скупчення військ поблизу Вінницької області не зафіксовано.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!