Зеленський попередив про нові цілі РФ: під загрозою залізниця та водопостачання

Україна готується до нової хвилі російського терору, яка, за даними розвідки, змінить вектор атак. Тепер під прицілом окупантів може опинитися залізнична логістика та вся система водопостачання — від дамб до насосних станцій. Про це Президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами, передає Укрінформ.

Розвідка попереджає: логістика та вода під загрозою

Глава держави наголосив, що ворог намагатиметься паралізувати життя країни, атакуючи критично важливі об’єкти інфраструктури, які раніше не були пріоритетними цілями так часто, як енергетика.

— Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, “руські” битимуть по логістиці — по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню. Все це Збройні Сили України разом із місцевими владами повинні пропрацювати і вже пропрацьовують. Йдеться і про серйозні інфраструктурні речі – мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо. До цього треба готуватися так само, як ми зараз готуємося до захисту енергетики, — зауважив Володимир Зеленський.

За словами Президента, Повітряні сили вже працюють над інтеграцією систем ППО для прикриття цих об’єктів, проте на місцях також необхідний додатковий фізичний захист споруд.

Відповідальність громад: кожен мер має знати слабкі місця

Зеленський акцентував, що підготовка до можливих ударів по водоканалах та транспортних вузлах — це завдання не лише військових, а й місцевих лідерів. Голови громад мають чітко розуміти, які вузли є критичними для життєдіяльності їхніх міст і сіл.

— Всі обласні влади та громади мають бути залучені до відповідної підготовки. У кожному селі та місті голови і мери повинні займатися цим. Вони повинні знати, що в них там є найголовніше – без чого не буде каналізації або не буде питної води. Захист потрібен максимальний, — підкреслив глава держави.

Президент також проаналізував зимовий період, зазначивши, що плани Кремля зламати Україну через енергетичний блекаут провалилися. Хоча атаки продовжуються, ресурси ворога в ракетах і дронах суттєво вичерпалися.

— Треба сказати чесно: нам було дуже важко, тому що вони наполегливо били по нас, руйнували нам можливості для опалення і генерації електрики. І хоч зараз ця їхня операція щодо енергетики продовжується, вони все ж дещо виснажені щодо кількості ракет і дронів. Тому вони розуміють, що навесні і влітку такого сильного впливу вже не матимуть, — резюмував Зеленський.

Наразі держава працює над тим, щоб зустріти весняно-літній період максимально захищеною, враховуючи нові загрози для залізниці та водної інфраструктури.

