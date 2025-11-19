Галущенка остаточно зняли з посади — Рада відправила міністра у відставку

Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада України підтримала постанову щодо звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України.

Германа Галущенка звільнили: що відомо

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Галущенко фігурує у корупційній схемі розкрадань грошей у сфері енергетики, за що його і було відправлено у відставку. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.

Герман Галущенко очолював Міністерство юстиції України з липня 2025 року через перестановки в уряді, а до цього часу був главою Міненерго.

Що передувало звільненню Галущенка з посади

Нещодавно НАБУ провело спецоперацію щодо викриття корупції у сфері енергетики — слідство встановило, що організації вибудували корупційну схему впливу на важливі підприємства держсектору, зокрема НАЕК Енергоатом.

Серед учасників схеми був і Герман Галущенко. Міністерство юстиції заявило, що слідчі дії були проведені за участі самого ексміністра.

12 листопада Галущенко був тимчасово відсторонений від посади міністра юстиції.

