Галущенка остаточно зняли з посади — Рада відправила міністра у відставку

Сьогодні, 19 листопада, Верховна Рада України підтримала постанову щодо звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України.
Германа Галущенка звільнили: що відомо
Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.
Галущенко фігурує у корупційній схемі розкрадань грошей у сфері енергетики, за що його і було відправлено у відставку. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.
Герман Галущенко очолював Міністерство юстиції України з липня 2025 року через перестановки в уряді, а до цього часу був главою Міненерго.
Що передувало звільненню Галущенка з посади
Нещодавно НАБУ провело спецоперацію щодо викриття корупції у сфері енергетики — слідство встановило, що організації вибудували корупційну схему впливу на важливі підприємства держсектору, зокрема НАЕК Енергоатом.
Серед учасників схеми був і Герман Галущенко. Міністерство юстиції заявило, що слідчі дії були проведені за участі самого ексміністра.
12 листопада Галущенко був тимчасово відсторонений від посади міністра юстиції.
