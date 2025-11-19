Галущенко окончательно сняли с должности — Рада отправила министра в отставку

Сегодня, 19 ноября, Верховная Рада Украины поддержала постановление об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины.

Германа Галущенко уволили: что известно

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Галущенко фигурирует в коррупционной схеме хищения денег в сфере энергетики, за что его и отправили в отставку. За соответствующее решение проголосовали 323 народных депутата.

Герман Галущенко возглавлял Министерство юстиции Украины с июля 2025 года из-за перестановок в правительстве, а до этого был главой Минэнерго.

Что предшествовало освобождению Галущенко от должности

Недавно НАБУ провело спецоперацию по разоблачению коррупции в сфере энергетики — следствие установило, что организации выстроили коррупционную схему влияния на важные предприятия госсектора, в частности НАЭК Энергоатом.

Среди участников схемы был и Герман Галущенко. Министерство юстиции заявило, что следственные действия были проведены при участии самого экс-министра.

12 ноября Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции.

