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Це мільярди: скільки грошей принесли НАБУ і САП бюджету України

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Липня 2025, 19:00
діяльність набу
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