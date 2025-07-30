Це мільярди: скільки грошей принесли НАБУ і САП бюджету України

Останні події та протести заставили більшість українців пошукати інформацію про НАБУ і САП. Ці антикорупційні органи були створені для боротьби з корупцією серед топ-чиновників.

НАБУ виник як результат подій у 2014 році — Революції Гідності. Також створення антикорупційних органів були кроком до євроінтеграції України.

САП — Спеціальна Антикорупційна Прокуратура, яка контролює роботу НАБУ, а прокурори САП виступають обвинувачами в суді у відповідних справах.

Ми вже розповідали, як закон 12414 вплине на роботу цих органів. Нині ВРУ працює над новим законопроектом, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів.

Скільки грошей держава отримала завдяки діяльності НАБУ і САП протягом 2021-2025 років, розповіли в органі. Більше про це — далі у матеріалі.

Діяльність НАБУ і САП в Україні

За повідомленням НАБУ, окрім головного завдання — розслідування корупційних злочинів та притягнення винних до відповідальності, діяльність антикорупційних органів також приносила Україні економічну користь.

Йдеться про:

відшкодування коштів державі фігурантами корупційних справ;

збереження коштів та майна, активів;

конфіскацію майна та стягнення застави, передачу коштів на користь ЗСУ.

Загальний економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у 2021-2025 роках склав 16,8 млрд грн, — зазначили в органі.

Найбільше коштів до державного бюджету приніс 2023 рік: тоді вдалося отримати 4,7 млрд грн.

У 2024 ця сума складала 4,5 млрд грн, а перше півріччя 2025 принесло у держбюджет 1,5 млрд грн.

У 2021 — 2,7 млрд грн, у 2022 — 3,4 млрд грн.

Завдяки НАБУ і САП 2,85 млрд грн передано на потреби ЗСУ, — додали там.

А нещодавно голова АРМА Олена Дума подала у відставку: саме після скандалу навколо закону 12414. Більше про це, читай за посиланням.

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