Очільниця АРМА Олена Дума подала у відставку перед початком міжнародного аудиту

АРМА — Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів, яке займається пошуком, арештом і управлінням майном, отриманим злочинним шляхом.

Його очільниця Олена Дума, яка нещодавно підтримала законопроект про САП та НАБУ неочікувано подала у відставку. Більше деталей — у матеріалі.

Олена Дума подала у відставку з посади голови АРМА

Голова АРМА Олена Дума подала у відставку саме в той день, коли набрав чинності закон, спрямований на посилення інституційної спроможності цього органу і напередодні міжнародного аудиту установи.

Про це вона повідомила у своєму допису у Facebook.

Пані Дума вказала, що написала заяву про звільнення з посади та звернулася до уряду з проханням його задовольнити.

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Вона позитивно оцінила свою діяльність на посаді та зазначила, що АРМА — організація, що раніше мала вкрай погану репутацію та практично нульову ефективність, нарешті почала показувати реальні результати: мільярдні надходження до держбюджету та прозору діяльність завдяки використанню систем Prozorro і Prozorro.Продажі.

Пані Дума також повідомила, що попереду на установу чекає міжнародний аудит і пояснила, що подала заяву про відставку саме для того, щоб цей аудит міг пройти максимально незалежно.

Тепер уряд має призначити тимчасово виконуючого обов’язки голови АРМА. У своєму дописі Олена Дума висловила сподівання, що його оберуть з-поміж тих, хто зможе найкраще впоратися з цим завданням — забезпечити супровід міжнародного аудиту та стабільну й ефективну роботу агентства до обрання нового керівника.

Свою місію вона вважає виконаною, а рішення піти з посади — логічним та доречним.

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