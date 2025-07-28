Що таке АРМА та чому підтримує закон 12414 про НАБУ і САП

Національне Агентство з розшуку та менеджменту активів — скорочено АРМА — за змістом, обсягом функцій і правовим статусом не має аналогів у системі органів державної влади в Україні. Воно було створене для вдосконалення механізмів виявлення та розшуку активів, які було незаконно виведено за межі України внаслідок вчинення корупційних та інших злочинів.

Голова АРМА Олена Дума підтримала скандальний закон 12414 про НАБУ і САП. Читай, що таке АРМА, чим займається агентство та чому підтримало закон.

Що таке АРМА

Це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Воно створене для виявлення, арешту та управління активами, отриманими незаконним шляхом, а також для їх продажу.

Агентство є центральним органом виконавчої влади, який має спеціальний статус і відповідальність за формування та впровадження державної політики у сфері пошуку і виявлення майна, що може бути арештоване в межах кримінального провадження. Крім того, воно займається управлінням активами, на які вже накладено арешт у рамках таких проваджень.

АРМА займається пошуком та управлінням активами, які були здобуті в результаті корупції, злочинів та інших незаконних дій. Втручається, коли є підозра у незаконному походженні активів, і ці активи коштують щонайменше 200 мінімальних зарплат.

Активи, які підлягають арешту, передаються під управління АРМА. Агентство може зберігати їх, контролювати їх збереження, або продавати через торги, щоб отримати дохід.

АРМА підтримала закон проект 12414 про НАБУ і САП: чому

Голова АРМА Олена Думала у своєму Telegram повідомила, що підтримує законопроект 12414.

— Антикорупційна інфраструктура працює і працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше, — написала Дума.

Вона згадала, як у 2023 році очолила орган, який мав максимально негативну репутацію. Повідомила, що тоді працівники стикнулися з повною відсутністю міжнародної технічної допомоги та заблокованим управлінням російських корпоративних прав. Утім, їй вдалося досягти реформи Агентства, яка працює на країну, а не на корупціонерів.

Зазначила, що зараз усі державні, антикорупційні, правоохоронні органи мають бути єдині і працювати в синергії.

Через мітинги та обурення народу Зеленський підготував новий закон про НАБУ і САП.

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