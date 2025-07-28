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Що таке АРМА та чому підтримує закон 12414 про НАБУ і САП

Богдана Макалюк, журналістка сайту 28 Липня 2025, 12:30
АРМА - що це таке
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