Что такое АРМА и почему поддерживает закон 12414 о НАБУ и САП

Национальное Агентство по розыску и менеджменту активов – сокращенно АРМА – по содержанию, объему функций и правовому статусу не имеет аналогов в системе органов государственной власти в Украине. Оно было создано для совершенствования механизмов выявления и розыска активов, незаконно выведенных за пределы Украины вследствие совершения коррупционных и других преступлений.

Председатель АРМА Елена Дума поддержала скандальный закон 12414 о НАБУ и САП. Читай, что такое Арма, чем занимается агентство и почему поддержало закон.

Что такое АРМА

Это Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Оно предназначено для выявления, ареста и управления активами, полученными незаконным путем, а также для их продажи.

Агентство является центральным органом исполнительной власти, имеющим специальный статус и ответственность за формирование и внедрение государственной политики в сфере поиска и выявления имущества, которое может быть арестовано в рамках уголовного производства. Кроме того, оно занимается управлением активами, на которые уже наложен арест в рамках подобных производств.

АРМА занимается поиском и управлением активами, полученными в результате коррупции, преступлений и других незаконных действий. Вмешивается, когда есть подозрение в незаконном происхождении активов, и эти активы стоят не менее 200 минимальных зарплат.

Активы, подлежащие аресту, передаются в управление АРМА. Агентство может хранить их, контролировать их сохранность, или продавать через торги, чтобы получить доход.

АРМА поддержала закон проект 12414 о НАБУ и САП: почему

Глава АРМА Елена Думала в своем Telegram сообщила, что поддерживает законопроект 12414.

— Антикоррупционная инфраструктура работает и будет работать. Только без российских влияний — от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше, — написала Дума.

Она вспомнила, как в 2023 году возглавила орган, получивший максимально негативную репутацию. Сообщила, что тогда работники столкнулись с полным отсутствием международной технической помощи и заблокированным управлением российских корпоративных прав.

Добавила, что сейчас все государственные, антикоррупционные, правоохранительные органы должны быть едины и работать в синергии.

Из-за митингов и негативной реакции народа Зеленский подготовил новый закон о НАБУ и САП.

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